Mantova-Palermo, Inzaghi: «Empoli deve essere un punto di partenza, non voglio passi indietro»

Filippo Inzaghi presenta la sfida al vertice tra Mantova e Palermo. Intervenuto dalla sala stampa del Palermo CFA di Torretta, il tecnico rosanero ha analizzato il confronto tra la prima e la seconda della classifica, sottolineando l’importanza di dare continuità alla prestazione offerta contro l’Empoli. Per l’allenatore, la posizione delle due squadre conta relativamente: ciò che farà la differenza sarà l’atteggiamento del Palermo.

«Per me è la solita partita, ho grande rispetto per il Mantova, qui c’è un allenatore che sta facendo molto bene. Saranno più rodati, detto questo io penso alla mia squadra, siamo in un grande momento. Empoli deve essere una base di partenza, questa squadra ha dimostrato che sa giocare a calcio, deve migliorare, non voglio passi indietro. Ce la andiamo a giocare come sempre».





Inzaghi ha poi ribadito la necessità di mantenere alta la concentrazione, senza lasciarsi condizionare dall’entusiasmo per l’ultima vittoria.

«Non mi fascio troppo la testa, penso a tutto quello che la squadra ha fatto di buono. Empoli deve essere un punto di partenza e non di arrivo. Cercheremo di giocare in questo modo ed essere propositivi ma non dimentichiamoci che ci sono gli avversari e sono forti. Consci della nostra umiltà andiamo a fare una grande partita».