Bardi: «Il Palermo ha un potenziale da categoria superiore. Noi siamo più collettivo, ci faremo valere»

Francesco Bardi ritrova il Palermo da avversario. L’ex portiere rosanero, oggi protagonista con il Mantova, ha presentato lo scontro diretto del Martelli in un’intervista pubblicata da TuttoMantova.it, firmata da Pierluigi “Schultz” Zamboni. Il numero uno biancorosso ha parlato della propria esperienza in Lombardia, delle ambizioni della squadra di Francesco Modesto e della forza della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

«Trasferirmi in biancorosso è stata una scelta eccellente. Mi trovo benissimo con la città, con i tifosi e con l’ambiente. C’è un gruppo eccezionale non solo da un punto di vista sportivo, ma anche umano. L’anno scorso abbiamo vissuto un cammino veramente complicato a livello di classifica, ma anche entusiasmante per aver centrato l’obiettivo finale e per come è maturato. Sono veramente felice di essere qui!».





Parlando della partita contro il Palermo, Bardi ha sottolineato la necessità di affrontare l’impegno con determinazione. Nell’intervista raccolta da Pierluigi “Schultz” Zamboni per TuttoMantova.it, il portiere ha evidenziato soprattutto la crescita del gruppo biancorosso.

«L’impegno è sicuramente di quelli probanti, dovremo essere bravi a mettere in campo tutto ciò che abbiamo. Ci stiamo allenando forte, con il massimo impegno e i frutti si stanno vedendo. Sono sicuro che ci faremo valere per portare a casa un risultato positivo. Siamo una squadra giovane, io sono quello con più esperienza del gruppo e il mister ci ha trasmesso, e continua a farlo, la sua filosofia di gioco e la cultura del lavoro. Siamo in crescita e abbiamo ancora ampi margini».

Inevitabile un riferimento alla precedente sfida di Coppa Italia, nella quale il Mantova era riuscito a recuperare due reti di svantaggio prima di arrendersi al Palermo. Bardi ha ricordato quella reazione, riconoscendo anche il valore della formazione rosanero.

«È stata una partita particolare! Siamo andati in svantaggio di due gol, che poi siamo riusciti, con bravura e determinazione, a recuperare nel secondo tempo. Dobbiamo entrare in campo con lo stesso spirito e la stessa combattività e ripartire proprio da quella reazione della ripresa. L’avversario è complicato per valori della rosa e ambizioni».

Il passaggio più significativo dell’intervista di Pierluigi “Schultz” Zamboni su TuttoMantova.it riguarda proprio il confronto tra le due squadre e le possibili scelte tattiche di Inzaghi.

«Il Palermo è una squadra costruita per la promozione ma, come fatto anche in occasione di quella trasferta, sicuramente ci giocheremo le nostre carte. I rosanero hanno un potenziale da categoria superiore. Noi siamo forse più “collettivo” rispetto a loro. Sarà una bella sfida! Ho grande fiducia nei miei compagni di reparto, che sicuramente daranno il massimo per limitare le loro bocche da fuoco. Giocano in maniera molto offensiva, come già dimostrato in più occasioni. Non credo, quindi, che cambieranno in vista di questa partita. Certamente sono consapevoli che non ci tiriamo mai indietro e forse rivedranno qualcosa soprattutto in fase di contenimento».

Nonostante l’ottimo avvio di stagione, il portiere preferisce mantenere i piedi per terra quando si parla degli obiettivi del Mantova.

«Preferisco ragionare partita per partita. Qualche campionato di Serie B l’ho fatto e so, per esperienza, che è facile che gli scenari possano cambiare in pochissimo tempo. Continuiamo a dare il massimo, l’atteggiamento è quello giusto, poi alla fine tireremo le somme. Oggi è ancora molto presto per parlare di obiettivi diversi da quello che ci siamo dati all’inizio, ovvero la salvezza».

Infine, nell’intervista pubblicata da TuttoMantova.it a firma di Pierluigi “Schultz” Zamboni, Bardi ha parlato dell’importanza del pubblico del Martelli, atteso in massa per la sfida contro la capolista.

«Quello di Mantova è un pubblico che spinge tantissimo e sicuramente ci darà molta forza in questa difficile sfida. Ci sostengono sempre, anche nei momenti complicati e per noi, che scendiamo in campo, è un fattore importantissimo. Cercheremo di regalargli un’altra gioia, se la meriterebbero pienamente, anche se non sarà questa la partita determinante per il nostro futuro».