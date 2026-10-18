Serie D, Modica-Athletic Palermo sospesa definitivamente: arbitro infortunato, gara da recuperare

Stop improvviso per Modica-Athletic Palermo, sfida valida per l’ottava giornata del girone I di Serie D. L’incontro è stato sospeso definitivamente al 32′ del primo tempo a causa di un infortunio muscolare accusato dal direttore di gara.

L’arbitro ha avvertito un problema al polpaccio che ha reso necessaria l’interruzione del gioco. Nonostante i tentativi di trattamento per consentirgli di riprendere la direzione dell’incontro, le sue condizioni non hanno permesso la prosecuzione della partita.





Dopo l’attesa, è arrivata dunque la decisione di sospendere definitivamente la gara, che dovrà essere recuperata in una data ancora da stabilire.

Un episodio inatteso che interrompe il confronto tra Modica e Athletic Palermo, entrambe impegnate nella corsa ai rispettivi obiettivi stagionali. Si attendono adesso le comunicazioni ufficiali per conoscere le modalità e la data del recupero.