Palermo, Bobo Vieri elogia Inzaghi: «È innamorato di questo mestiere. Bravo Pippo, sei un fenomeno»

Parole di grande stima e affetto per Filippo Inzaghi. Christian Vieri, ex attaccante della Nazionale italiana, ha parlato dell’attuale allenatore del Palermo nel corso della sua partecipazione al podcast The BSMT, condotto da Gianluca Gazzoli. Un’occasione per raccontare il rapporto con l’ex compagno di squadra e sottolineare la passione con cui SuperPippo vive la carriera da allenatore.

Alla domanda su quale dei suoi ex compagni stia facendo un buon lavoro in panchina, Vieri ha indicato proprio il tecnico rosanero: «Pippo Inzaghi. Dimmi tutti tranne lui, invece è innamorato di questo mestiere».





L’ex centravanti ha poi ricordato un incontro avvenuto durante l’estate, quando Inzaghi si trovava con il Palermo: «Io ero con l’Inter quest’estate, lui era lì col Palermo e l’ho visto la sera. Ero con i suoi collaboratori e mi dice: “Dai, racconta a tutti quando andavamo in giro, quando eravamo al Singha”. Quindi ho fatto un’ora di show a ridere».

Un momento di leggerezza seguito, però, dalla dimostrazione della grande dedizione di Inzaghi al proprio lavoro: «Poi il giorno dopo l’ho visto al campo concentrato. Gli piace fare l’allenatore e lui va in qualsiasi categoria: sta in C, in B, in A, in B. Gli piace fare questo mestiere».

Vieri ha quindi concluso con un elogio diretto all’amico: «A lui dico: bravo Pippo, complimenti, sei un fenomeno. Poi può non piacere, a me non interessa. Lui fa quello che vuole. È una persona fortunata nella vita, perché fa quello che vuole».

Dalle parole pronunciate ai microfoni di The BSMT by Gianluca Gazzoli emerge il ritratto di un allenatore che vive il calcio con entusiasmo e dedizione, indipendentemente dalla categoria. Un attestato di stima importante per Inzaghi, oggi alla guida del Palermo.