Serie B, Juve Stabia-Südtirol 1-0 all’intervallo: decide Sibilli. Palermo sempre primo, classifica live

Si chiude sul risultato di 1-0 per la Juve Stabia il primo tempo della sfida contro il Südtirol, valida per la settima giornata di Serie B. Allo stadio Romeo Menti, le Vespe conducono grazie alla rete realizzata da Sibilli al 43′, su assist di Maistro.

Un vantaggio importante per i campani, che cercano punti preziosi per risalire la classifica, mentre il Südtirol prova a evitare la prima sconfitta stagionale.





Juve Stabia avanti, Sibilli sblocca la partita

La prima frazione è stata caratterizzata da diversi interventi disciplinari. Al 18′ è arrivata l’ammonizione per Vasic, seguita da quella di Bellich al 26′ e dal cartellino giallo a Stivanello al 29′.

Al 40′ è stato ammonito anche Sibilli, protagonista pochi minuti dopo dell’episodio decisivo.

Al 43′ l’attaccante della Juve Stabia ha trovato il gol dell’1-0, sfruttando l’assist di Maistro e permettendo alla formazione campana di rientrare negli spogliatoi in vantaggio.

Palermo in vetta, Südtirol fermo a 12 punti

Con il risultato maturato nei primi 45 minuti, il Südtirol resterebbe fermo a quota 12 punti, senza riuscire ad avvicinarsi al Palermo.

I rosanero di Filippo Inzaghi guidano la classifica con 19 punti, cinque in più del Mantova secondo. Pisa e Modena seguono a quota 13.

La Juve Stabia, invece, salirebbe a cinque punti, considerando la penalizzazione di quattro lunghezze.

Serie B, classifica live all’intervallo

Pos. Squadra Punti Gare 1 Palermo 19 7 2 Mantova 14 7 3 Pisa 13 7 4 Modena 13 7 5 Südtirol 12 7 6 Ascoli 12 7 7 Benevento 11 7 8 Avellino 10 6 9 Virtus Entella 9 7 10 Hellas Verona 8 7 11 Cesena 7 6 12 Carrarese 7 7 13 Empoli 7 7 14 Padova 7 7 15 Arezzo 7 6 16 Cremonese 6 7 17 L.R. Vicenza 6 7 18 Juve Stabia (-4) 5 7 19 Sampdoria 4 6 20 Catanzaro 4 7

Classifica provvisoria al termine del primo tempo di Juve Stabia-Südtirol. La Juve Stabia sconta quattro punti di penalizzazione.

Le altre partite della giornata

Dopo Juve Stabia-Südtirol, il programma della settima giornata proseguirà con Cesena-Avellino alle 17:15 e Sampdoria-Arezzo alle 19:30.

Il Palermo, reduce dal successo per 2-0 sul Mantova, è già certo di chiudere il turno al comando della classifica.