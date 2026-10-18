Pavoletti si ritira, il messaggio di Perin sui social: «Dietro a un grande calciatore può esserci un uomo ancora più grande»

Un messaggio carico di affetto, amicizia e riconoscenza. Mattia Perin, portiere del Palermo, ha dedicato sui social parole emozionanti a Leonardo Pavoletti, che ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Un saluto che va oltre il calcio e racconta il valore dei rapporti umani costruiti durante una carriera.

«Caro Leo, credo che una delle cose più belle che il calcio possa regalarci siano le persone che incontriamo lungo il cammino. Persone con cui condividiamo sogni, sacrifici, vittorie, sconfitte e soprattutto pezzi di vita».





Perin ha poi sottolineato le qualità umane dell’attaccante: «Ho sempre pensato che ciò che siamo valga infinitamente di più di ciò che facciamo. E tu in tutti questi anni hai dimostrato che dietro a un grande calciatore può esserci un uomo ancora più grande».

Il portiere rosanero si è soffermato sul significato di un momento così importante: «Oggi si chiude un capitolo importante della tua vita, quello che probabilmente hai sognato di vivere sin da bambino. Ma sai cosa penso? Che alla fine non saranno i gol, le presenze o i traguardi raggiunti a raccontare davvero chi sei stato. Saranno le emozioni che hai regalato, le persone che hai ispirato e il segno che hai lasciato in chi ha avuto la fortuna di condividere un pezzo di strada con te».

Un pensiero profondo, che mette al centro ciò che rimane al termine di una carriera: «Perché il tempo, prima o poi, ci chiede di lasciare andare ciò che facciamo, ma non potrà mai portarci via ciò che siamo stati per gli altri. E tu, amico mio, hai lasciato tanto».

Infine, l’augurio per il futuro e una dichiarazione di grande affetto: «Sii fiero del tuo percorso, delle tue cicatrici, delle tue battaglie e di ogni singolo passo che ti ha portato fin qui. Il calcio è stato una parte meravigliosa della tua vita, ma sono convinto che il meglio di te non si esaurisca dentro un campo. Ti voglio bene».

Parole che testimoniano il legame tra Perin e Pavoletti, con il portiere del Palermo che ha scelto di salutare l’amico ricordando soprattutto l’uomo, prima ancora del calciatore.