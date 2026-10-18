Palermo, Ceccaroni: «Sei vittorie in sette partite, numeri impressionanti. Ma non dobbiamo fare passi indietro»

Il Palermo continua a correre in vetta alla Serie B. Dopo il successo per 2-0 sul campo del Mantova, il difensore rosanero Pietro Ceccaroni, intervenuto ai microfoni ufficiali del club, ha commentato la vittoria del Martelli, il momento della squadra di Filippo Inzaghi e il prossimo impegno contro la Carrarese al Renzo Barbera.

Sulla vittoria contro il Mantova: «Sapevamo che era un campo difficile, contro una squadra che stava facendo molto bene ed era in salute. Lo ha dimostrato perché è stata una partita dura, tosta, fatta di duelli. Penso che siamo stati bravi a soffrire nei momenti in cui dovevamo soffrire e poi a fare male quando siamo ripartiti. Una grande vittoria che ci dà consapevolezza e morale per continuare a lavorare, perché sappiamo di essere solo all’inizio».





Sul momento positivo dello spogliatoio: «Sicuramente è bello quando ci sono questi momenti positivi. Quando sei là davanti e continui a vincere è bellissimo, ma dobbiamo continuare a lavorare. La cosa bella è che tutto questo ci fa lavorare sempre con il sorriso, sempre positivi, e quindi siamo molto contenti. Però, come ho detto, lavoriamo giorno per giorno per arrivare fino alla fine».

Sull’importanza di aver mantenuto la porta inviolata: «È stata difficile perché loro, soprattutto davanti, hanno grande qualità. Ci hanno messo in difficoltà, ma siamo stati bravi a resistere. Il mister ce l’aveva chiesto dopo i 19 gol dell’anno scorso. Quest’anno stiamo facendo molto bene in fase offensiva, abbiamo concesso forse qualcosa in più, anche se soprattutto nell’ultima partita a Empoli siamo stati un po’ sfortunati sugli episodi e abbiamo concesso molto poco. Oggi è arrivato un clean sheet che ci dà ancora più consapevolezza del lavoro che stiamo facendo».

Sul primato in classifica: «È bello, come ho detto, ti fa lavorare bene, ti fa dare sempre qualcosa in più, ti fa venire voglia di andare al campo sempre con il sorriso. Però è anche un senso di responsabilità, perché abbiamo dimostrato di essere una squadra di valore, ma dobbiamo dimostrarlo per tutto il campionato».

Sul sostegno dei tifosi rosanero: «È bellissimo. Speriamo di regalare loro tante gioie come quelle di stasera. Se lo meritano perché ci seguono sempre in tantissimi. È bello soprattutto alla fine festeggiare con loro. Sono sempre belle emozioni».

Sulla prossima partita contro la Carrarese: «Stasera ce la godiamo, poi dall’inizio della settimana prepareremo questa partita che, come tutte le partite di Serie B, sarà complicata e ci sarà da lottare. Sappiamo che davanti al nostro pubblico diamo sempre qualcosa in più. Ci aspettiamo un Barbera gremito come al solito. Non vediamo l’ora di tornare a giocare in casa, visto che manchiamo da un po’».

Sul record delle sei vittorie nelle prime sette giornate: «Questi sono numeri importanti, perché un inizio così è veramente impressionante. Sappiamo che il lavoro dell’anno scorso è stato portato avanti dal mister e da tanti di noi che siamo rimasti qua, in più abbiamo aggiunto dei pezzi veramente importanti. Non era facile partire così, però abbiamo lavorato bene in ritiro. Lavoriamo bene settimana dopo settimana, ma siamo all’inizio, dobbiamo continuare a lavorare così e non fare passi indietro».