Il Giorno: “Palermo, cinismo da capolista. Segre e Hernani piegano il Mantova, Inzaghi consolida il primato”

Il Palermo conferma la propria forza e conquista un successo pesantissimo nello scontro diretto del Martelli. La formazione di Filippo Inzaghi supera 2-0 il Mantova grazie alle reti di Segre e Hernani, consolidando il primato in Serie B e infliggendo ai lombardi la prima sconfitta stagionale in campionato. Una vittoria costruita con concretezza, contro un avversario capace di mettere in difficoltà i rosanero per lunghi tratti.

Come racconta Luca Marinoni su Il Giorno, il Mantova ha affrontato la capolista con coraggio e determinazione, sostenuto dal proprio pubblico e intenzionato a confermare quanto di buono mostrato nelle prime giornate. La squadra di Francesco Modesto ha mantenuto ritmi elevati, cercando ripetutamente di trovare spazi nella retroguardia siciliana, ma senza riuscire a concretizzare la pressione offensiva.





La differenza, sottolinea Luca Marinoni su Il Giorno, è stata soprattutto nella capacità del Palermo di sfruttare le occasioni. I rosanero hanno saputo resistere alle iniziative avversarie e colpire nei momenti decisivi, dimostrando quelle qualità che li rendono una delle principali candidate alla promozione in Serie A.

Nel primo tempo il Mantova si è reso pericoloso soprattutto con Bragantini e Ruocco, costringendo la difesa palermitana a un lavoro intenso. Il Palermo ha risposto con Segre al 12′, ma l’occasione più importante è arrivata al 31′, quando Kouda ha impegnato Perin, protagonista di una grande parata per mantenere inviolata la porta. Le due squadre sono così rientrate negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa, come evidenzia Luca Marinoni su Il Giorno, il Mantova ha continuato a cercare il vantaggio, ma al 17′ è stato il Palermo a trovare la rete decisiva. Palumbo ha impegnato Bardi con una conclusione respinta dal portiere, sulla quale Segre è arrivato per primo, depositando il pallone in rete e portando avanti gli uomini di Inzaghi.

Il Mantova ha provato a reagire, affidandosi alle iniziative di Gliozzi e Bragantini, senza però riuscire a superare Perin. Al 41′ è arrivato il definitivo 2-0: Hernani ha approfittato di un’incomprensione tra Cajazzo e Trimboli, chiudendo la partita e spegnendo le speranze dei padroni di casa.

Secondo Luca Marinoni su Il Giorno, il risultato conferma il potenziale del Palermo, ma non cancella la buona prestazione del Mantova, rimasto competitivo fino alle battute conclusive. A fare la differenza è stata la maggiore precisione della capolista, capace di trasformare in gol le opportunità decisive e di portare a casa un’altra vittoria fondamentale nella corsa alla promozione.