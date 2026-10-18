Repubblica: “Mantova-Palermo 0-2, le pagelle. Gran parata di Perin, Ranocchia in ombra”

Il Palermo conquista tre punti pesantissimi sul campo del Mantova, imponendosi per 2-0 grazie alle reti di Segre e Hernani. Nelle pagelle firmate da Massimo Norrito su Repubblica Palermo, i migliori della formazione rosanero sono Mattia Perin e Jacopo Segre, entrambi premiati con un 7. Non mancano però le insufficienze, soprattutto per le difficoltà incontrate nel primo tempo.

Come evidenzia Massimo Norrito su Repubblica Palermo, Perin è decisivo con una parata straordinaria sulla conclusione di Kouda, trasmettendo sicurezza all’intero reparto difensivo. Segre, invece, cresce con il passare dei minuti e disputa un secondo tempo di grande intensità, coronato dal gol del vantaggio. Il centrocampista si distingue anche per il pressing, la copertura e gli inserimenti offensivi.





Tra i promossi figurano Bani, Augello, Palumbo, Johnsen e Pohjanpalo, tutti valutati 6,5. Massimo Norrito su Repubblica Palermo sottolinea soprattutto il lavoro del centravanti finlandese, meno presente in zona gol ma prezioso nella costruzione della manovra. Proprio da una sua giocata nasce l’azione dell’1-0, sviluppata poi da Johnsen e Palumbo prima della conclusione vincente di Segre.

Positivo anche l’ingresso di Hernani, premiato con 6,5 dopo aver realizzato il raddoppio. Sufficienza per Ceccaroni, Vavassori, Estevez e Gabrielloni, mentre le uniche insufficienze riguardano Cassandro e Ranocchia, entrambi valutati 5,5. Il primo soffre soprattutto nella fase difensiva, mentre il secondo commette alcuni errori iniziali e fatica a dare ordine al centrocampo.

Nel complesso, le valutazioni di Massimo Norrito su Repubblica Palermo fotografano una squadra capace di superare le difficoltà iniziali e crescere nella ripresa, trovando nei suoi uomini più esperti e nelle giocate decisive la forza per conquistare un’altra vittoria.

Le pagelle del Palermo

Perin 7 – Straordinaria la parata su Kouda, trasmette sicurezza a tutta la squadra.

Cassandro 5,5 – Soffre nel primo tempo e si perde Ruocco in un’occasione pericolosa. Migliora nella ripresa.

Bani 6,5 – Sempre presente, risolve situazioni complicate nonostante il giallo rimediato su Ruocco.

Ceccaroni 6 – Qualche difficoltà nell’uno contro uno, compensata dal senso della posizione.

Augello 6,5 – Prezioso soprattutto in fase difensiva, cresce anche in avanti nella ripresa.

Segre 7 – Secondo tempo di grande livello, impreziosito dal gol del vantaggio.

Peda s.v. – Entra nel finale con il passaggio alla difesa a tre.

Ranocchia 5,5 – Avvio complicato, fatica a dare ordine alla manovra.

Estevez 6 – Garantisce maggiore consistenza al centrocampo.

Vavassori 6 – Vivace e generoso, anche se meno preciso del solito.

Palumbo 6,5 – Tanto lavoro senza palla e il tiro da cui nasce il gol di Segre.

Mazzitelli s.v. – Contribuisce a difendere il vantaggio nel finale.

Johnsen 6,5 – Sfiora il gol nel primo tempo e serve Palumbo nell’azione dell’1-0.

Hernani 6,5 – Entra e firma la rete del definitivo 2-0.

Pohjanpalo 6,5 – Si sacrifica per la squadra e avvia l’azione del vantaggio.

Gabrielloni 6 – Fa rifiatare Pohjanpalo e conferma di essere una valida alternativa.