Padova, deciso il futuro di Calabro: niente esonero, la società conferma il tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
palermo padova 2-1 (114) calabro

Il Padova ha deciso di proseguire con Antonio Calabro. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore su un possibile esonero, la società biancoscudata ha scelto di confermare la fiducia all’allenatore, nonostante il momento difficile attraversato dalla squadra.

Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, la decisione è arrivata dopo le valutazioni avviate dalla dirigenza in seguito alla sconfitta interna contro la Virtus Entella.


Calabro resta sulla panchina del Padova

Il ko contro la formazione ligure aveva messo seriamente in discussione il futuro del tecnico, con la società chiamata a riflettere sull’opportunità di cambiare guida tecnica dopo appena sette giornate di campionato.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, la dirigenza ha preferito ragionare a mente fredda, valutando attentamente la situazione prima di prendere una decisione definitiva.

Alla fine è prevalsa la volontà di dare continuità al progetto tecnico, evitando di interrompere il percorso intrapreso dopo poche partite.

Fiducia dopo tre sconfitte consecutive

Come sottolinea Gianluca Di Marzio, la conferma arriva nonostante le tre sconfitte consecutive che hanno complicato il cammino del Padova in Serie B.

La società si aspetta adesso una risposta concreta da parte della squadra, chiamata a invertire la tendenza e ritrovare risultati positivi.

La fiducia nei confronti di Calabro rappresenta dunque una scelta precisa della dirigenza, intenzionata a non compromettere il progetto dopo appena sette giornate.

Ora la sfida contro l’Avellino

Il prossimo appuntamento sarà già importante per il futuro dei biancoscudati.

Come evidenzia ancora Gianluca Di Marzio, il Padova tornerà al lavoro con Calabro alla guida per preparare la partita contro l’Avellino, in programma sabato 24 ottobre alle ore 15.

Dopo le voci di esonero, dunque, arriva la decisione: Calabro resta sulla panchina del Padova, con l’obiettivo di rilanciare la squadra e superare il momento negativo.

Altre notizie

Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Serie B, Juve Stabia-Südtirol 1-0 all’intervallo: decide Sibilli. Palermo sempre primo, classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
mantova palermo 26-27 (10)

Il Giorno: “Palermo, cinismo da capolista. Segre e Hernani piegano il Mantova, Inzaghi consolida il primato”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
palermo padova 2-1 (95) PALLONE

Serie B, oggi si chiude la 7ª giornata: Palermo in fuga a +5, Pisa terzo. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Palermo, Inzaghi lancia l’OPA sulla Serie B. Rosanero spietati a Mantova, fuga da record

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
images (2)

Pisa-Cremonese 3-1, Pecchia: «Risultato fin troppo pesante, la squadra ha lavorato bene»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 220050

Ascoli-Empoli 1-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 215423

Benevento-Vicenza 2-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 214755

Padova-Entella 1-2: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 211040

Serie B, il Pisa cala il tris alla Cremonese: i nerazzurri conquistano il terzo posto. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 210414

Carrarese-Modena 2-1: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Screenshot 2026-10-17 205333

Pisa-Cremonese, fumogeni in campo: gara interrotta per due minuti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
mantova palermo (10) modesto inzaghi

Mantova-Palermo, Modesto: «Abbiamo affrontato la squadra più forte del campionato. Ho sbagliato io, mi prendo le colpe»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026

Ultimissime

palermo padova 2-1 (114) calabro

Padova, deciso il futuro di Calabro: niente esonero, la società conferma il tecnico

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Screenshot 2026-10-18 160253

Serie D, Modica-Athletic Palermo sospesa definitivamente: arbitro infortunato, gara da recuperare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
vieri-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Palermo, Bobo Vieri elogia Inzaghi: «È innamorato di questo mestiere. Bravo Pippo, sei un fenomeno»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Serie B, Juve Stabia-Südtirol 1-0 all’intervallo: decide Sibilli. Palermo sempre primo, classifica live

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
palermo padova 2-1 (19) perin strefezza

Pavoletti si ritira, il messaggio di Perin sui social: «Dietro a un grande calciatore può esserci un uomo ancora più grande»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026