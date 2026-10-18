Padova, deciso il futuro di Calabro: niente esonero, la società conferma il tecnico
Il Padova ha deciso di proseguire con Antonio Calabro. Dopo le indiscrezioni delle ultime ore su un possibile esonero, la società biancoscudata ha scelto di confermare la fiducia all’allenatore, nonostante il momento difficile attraversato dalla squadra.
Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, la decisione è arrivata dopo le valutazioni avviate dalla dirigenza in seguito alla sconfitta interna contro la Virtus Entella.
Calabro resta sulla panchina del Padova
Il ko contro la formazione ligure aveva messo seriamente in discussione il futuro del tecnico, con la società chiamata a riflettere sull’opportunità di cambiare guida tecnica dopo appena sette giornate di campionato.
Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, la dirigenza ha preferito ragionare a mente fredda, valutando attentamente la situazione prima di prendere una decisione definitiva.
Alla fine è prevalsa la volontà di dare continuità al progetto tecnico, evitando di interrompere il percorso intrapreso dopo poche partite.
Fiducia dopo tre sconfitte consecutive
Come sottolinea Gianluca Di Marzio, la conferma arriva nonostante le tre sconfitte consecutive che hanno complicato il cammino del Padova in Serie B.
La società si aspetta adesso una risposta concreta da parte della squadra, chiamata a invertire la tendenza e ritrovare risultati positivi.
La fiducia nei confronti di Calabro rappresenta dunque una scelta precisa della dirigenza, intenzionata a non compromettere il progetto dopo appena sette giornate.
Ora la sfida contro l’Avellino
Il prossimo appuntamento sarà già importante per il futuro dei biancoscudati.
Come evidenzia ancora Gianluca Di Marzio, il Padova tornerà al lavoro con Calabro alla guida per preparare la partita contro l’Avellino, in programma sabato 24 ottobre alle ore 15.
Dopo le voci di esonero, dunque, arriva la decisione: Calabro resta sulla panchina del Padova, con l’obiettivo di rilanciare la squadra e superare il momento negativo.