Serie B, la Juve Stabia cala il tris contro il Südtirol e fa un favore al Palermo: rosanero sempre più soli in vetta

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 18, 2026
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La Juve Stabia travolge il Südtirol per 3-0 nella settima giornata di Serie B. Allo stadio Romeo Menti, le Vespe conquistano tre punti preziosi grazie alle reti di Sibilli, Di Nardo e Sandrucci, quest’ultimo a segno all’84’ per il definitivo tris.

Una vittoria importante per i campani, che salgono a quota cinque punti in classifica, considerando la penalizzazione di quattro lunghezze. Si ferma invece il Südtirol, che incassa la prima sconfitta stagionale e resta a quota 12.


Il risultato sorride anche al Palermo di Filippo Inzaghi, sempre più saldo in vetta con 19 punti e cinque lunghezze di vantaggio sul Mantova.

Juve Stabia-Südtirol 3-0: Sibilli apre, Di Nardo raddoppia e Sandrucci firma il tris

La Juve Stabia sblocca il risultato al 43′ del primo tempo con Sibilli, bravo a sfruttare l’assist di Maistro e a portare avanti i padroni di casa.

Nella ripresa la partita cambia ulteriormente al 59′, quando il Südtirol resta in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Lopes, punito per condotta antisportiva.

Le Vespe ne approfittano e al 73′ trovano il raddoppio con Di Nardo, servito da Bellich.

All’84’ arriva anche il terzo gol, firmato da Sandrucci, che completa il successo della formazione campana e chiude definitivamente i conti.

Per il Südtirol una battuta d’arresto pesante, dopo sei giornate senza sconfitte.

Palermo sempre primo: cinque punti di vantaggio sul Mantova

Il Palermo continua a guardare tutti dall’alto. La formazione di Filippo Inzaghi, reduce dal successo esterno per 2-0 contro il Mantova grazie alle reti di Segre e Hernani, mantiene il comando della classifica con 19 punti in sette giornate.

Alle spalle dei rosanero resta il Mantova a quota 14, seguito da Pisa e Modena con 13 punti. Il Südtirol rimane quinto con 12 punti, gli stessi dell’Ascoli.

La Juve Stabia, invece, sale a cinque punti e migliora la propria situazione nella parte bassa della graduatoria.

Serie B, risultati della 7ª giornata

Partita Risultato
Hellas Verona-Catanzaro 2-2
Ascoli-Empoli 1-1
Benevento-L.R. Vicenza 2-2
Carrarese-Modena 2-1
Mantova-Palermo 0-2
Padova-Virtus Entella 1-2
Pisa-Cremonese 3-1
Juve Stabia-Südtirol 3-0
Cesena-Avellino Oggi, ore 17:15
Sampdoria-Arezzo Oggi, ore 19:30

Serie B, classifica aggiornata

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS
1 Palermo 19 7 6 1 0 16 7
2 Mantova 14 7 4 2 1 13 8
3 Pisa 13 7 4 1 2 14 9
4 Modena 13 7 4 1 2 12 8
5 Südtirol 12 7 3 3 1 9 6
6 Ascoli 12 7 3 3 1 8 5
7 Benevento 11 7 3 2 2 10 7
8 Avellino 10 6 3 1 2 11 7
9 Virtus Entella 9 7 2 3 2 10 8
10 Hellas Verona 8 7 2 2 3 14 12
11 Cesena 7 6 1 4 1 7 8
12 Carrarese 7 7 2 1 4 6 7
13 Empoli 7 7 2 1 4 7 11
14 Padova 7 7 2 1 4 6 10
15 Arezzo 7 6 2 1 3 6 13
16 Cremonese 6 7 1 3 3 6 10
17 L.R. Vicenza 6 7 1 3 3 9 15
18 Juve Stabia (-4) 5 7 2 3 2 8 8
19 Sampdoria 4 6 1 1 4 6 13
20 Catanzaro 4 7 1 1 5 8 14

Classifica aggiornata con il risultato di Juve Stabia-Südtirol 3-0. La Juve Stabia sconta quattro punti di penalizzazione.

Cesena-Avellino e Sampdoria-Arezzo chiudono il turno

La settima giornata proseguirà con Cesena-Avellino alle 17:15, mentre alle 19:30 sarà la volta di Sampdoria-Arezzo.

Il Palermo è già certo di conservare il primato solitario al termine del turno, mentre le ultime due sfide potrebbero modificare gli equilibri nelle zone centrali e basse della classifica.

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