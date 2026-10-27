Palermo, cori dei tifosi accolgono la squadra all’arrivo a Pisa (video)

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Il Palermo è arrivato all’aeroporto di Pisa in vista della sfida di domani, mercoledì 28 ottobre, contro i nerazzurri, in programma alle ore 19 alla Cetilar Arena. Ad accogliere la squadra di Filippo Inzaghi, cori e grande entusiasmo da parte dei tifosi rosanero, pronti a far sentire il proprio sostegno anche lontano dalla Sicilia.

Tra i cori intonati dai sostenitori spicca il classico «La capolista se ne va», diventato il ritornello della festa rosanero dopo la vittoria per 2-1 contro la Carrarese, che ha consolidato il primato in Serie B. L’entusiasmo dei tifosi accompagnerà la squadra anche nella giornata di domani, con il Palermo che potrà contare sul sostegno di un settore ospiti già esaurito.


 

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