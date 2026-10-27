Benevento-Catanzaro 1-1, Mignani: «Ho trovato una squadra con voglia di fare, siamo stati bravi a crederci fino alla fine»

Dopo il pareggio in casa del Benevento, ha parlato in conferenza stampa il nuovo allenatore del Catanzaro, Michele Mignani. Il tecnico ex Palermo ha analizzato l’incontro, elogiando la reazione della sua squadra, che non si è mai arresa.

«Ho avuto un giorno e mezzo per stare con i ragazzi. Dopo un inizio di campionato del genere, non ho trovato una squadra che sprizzava euforia da tutti i pori, ma ho visto nei loro occhi voglia di fare – ha spiegato il tecnico -. Secondo me la loro predisposizione al lavoro è un buon punto di partenza, ma ci vorrà ancora tempo. Tra pochi giorni avremo un’altra partita e per lavorare su determinati concetti serve tempo»





Mignani ha poi analizzato il match: «Abbiamo affrontato una squadra che sta bene, che si muove bene e che non dà punti di riferimento. Nella prima mezz’ora abbiamo fatto fatica, concedendo campo e palleggio. Non siamo riusciti a fare quello che volevamo, ma nella seconda parte del primo tempo siamo rientrati in partita»

E sulla reazione della squadra: «Nella ripresa siamo andati sotto, ma la squadra non si è disunita e i subentrati hanno dato energia. Pur senza tante occasioni da rete, siamo entrati tante volte nell’area del Benevento e per me è un punto meritato: i ragazzi hanno tenuto il campo»

Un commento inoltre sulla sfida con il figlio Guglielmo, attaccante del Benevento«Mi ha fatto piacere ritrovarci. Ho notato un avversario fastidioso, che avrebbe voluto fare gol a tutti i costi. Era un po’ un nostro sogno trovarci sul campo da avversari, soprattutto in Serie B, una categoria che si è sudata»

Mignani trae infine le conclusioni su questa gara: «Negli ultimi minuti saltano sempre un po’ gli schemi. Il Benevento ha avuto possibilità di farci male in ripartenza, noi abbiamo forzato un po’ la partita mettendo tanti giocatori offensivi, ma i ragazzi sono stati bravi a crederci fino alla fine»