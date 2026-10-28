Cesena-Empoli 2-1, Cristian Shpendi segna, Stiven firma l’autogol decisivo. Empoli beffato: gli highlights del match
Il Cesena torna alla vittoria dopo due mesi e supera l’Empoli per 2-1 nella nona giornata del campionato di Serie B. Una partita ricca di emozioni, decisa da un clamoroso autogol di Stiven Shpendi, protagonista in negativo proprio nella serata in cui il fratello gemello Cristian trova la rete con la maglia bianconera.
Come racconta Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, la sfida del Manuzzi regala due destini opposti ai fratelli Shpendi: Cristian trascina il Cesena al successo, mentre Stiven vive una serata da dimenticare, conclusa anche con un’espulsione nel recupero.
Per la squadra di Diamanti arriva la prima vittoria casalinga della stagione, dopo quattro pareggi consecutivi. In tribuna ad assistere all’incontro anche Jurgen Klinsmann.
Cesena-Empoli, gli highlights: Cristian Shpendi sblocca il risultato
L’Empoli parte con personalità e si rende pericoloso soprattutto grazie a Saporiti, tra i giocatori più brillanti della formazione toscana. Anche Popov ha un’occasione importante, ma non riesce a concretizzarla.
Il Cesena risponde con le iniziative di Pagano e D’Andrea. Seghetti si mette in evidenza con due interventi importanti, prima su una punizione insidiosa di Pagano e successivamente su una conclusione di D’Andrea.
Il vantaggio bianconero nasce proprio da una giocata di quest’ultimo.
D’Andrea inventa un passaggio illuminante per Cristian Shpendi, che si presenta davanti alla porta e trova il gol con una precisa conclusione di sinistro.
Come sottolinea Roberto Barbacci nell’articolo pubblicato dal Corriere dello Sport, la rete dell’attaccante del Cesena sembra indirizzare una partita che continua però a vivere di improvvisi cambiamenti.
Saporiti pareggia, poi l’incredibile autogol di Stiven Shpendi
Nella ripresa il Cesena sembra avere il controllo della situazione, ma l’Empoli trova il modo di rientrare in partita.
È Saporiti a firmare il gol dell’1-1, approfittando anche di un’incertezza del portiere Siano.
Il pareggio cambia l’inerzia dell’incontro. La formazione di Andreoletti acquista fiducia e sfiora addirittura il vantaggio con Corrado, fermato da una grande parata ravvicinata dello stesso Siano.
Proprio quando l’Empoli sembra poter completare la rimonta, arriva l’episodio decisivo.
Un’incomprensione tra il portiere Seghetti e Stiven Shpendi provoca una clamorosa autorete dell’attaccante empolese, che spedisce il pallone nella propria porta sotto la Curva Mare.
Il Cesena torna avanti 2-1 grazie all’autogol di Stiven Shpendi, mentre il fratello Cristian aveva realizzato la prima rete dei romagnoli.
Una coincidenza che rende ancora più particolare il derby tra i due gemelli.
Stiven Shpendi espulso al 95′: serata da dimenticare per l’Empoli
Le difficoltà dell’Empoli non finiscono con l’autorete.
Al 95′, Stiven Shpendi viene espulso per un intervento scomposto su Siano, chiudendo anticipatamente una partita già segnata dall’episodio che ha deciso il risultato.
Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport firmata da Roberto Barbacci, la formazione toscana paga soprattutto i propri errori, dopo aver avuto diverse occasioni per indirizzare diversamente l’incontro.
Il Cesena può invece festeggiare una vittoria attesa da due mesi, arrivata al termine di una gara nella quale ha rischiato di perdere il controllo del risultato.
Serie B, Cesena ritrova il successo davanti ai propri tifosi
La squadra di Diamanti interrompe il digiuno di vittorie e conquista finalmente i tre punti davanti al pubblico del Manuzzi.
Per l’Empoli di Andreoletti arriva invece una sconfitta particolarmente amara, maturata dopo il pareggio di Saporiti e una grande opportunità per passare in vantaggio.
Rivivi negli highlights di Cesena-Empoli 2-1 il gol di Cristian Shpendi, il pareggio di Saporiti, la decisiva autorete di Stiven Shpendi e l’espulsione dell’attaccante empolese al 95′.
Come evidenzia Roberto Barbacci sul Corriere dello Sport, la sfida racconta soprattutto una serata dai due volti per i gemelli Shpendi: gioia e tre punti per Cristian, delusione e un finale da dimenticare per Stiven.