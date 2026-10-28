Virtus Entella-Avellino 1-1, Tirelli illude i liguri. Adamo firma il pareggio all’ultimo assalto: gli highlights del match
L’Avellino conquista un pareggio in extremis sul campo della Virtus Entella, chiudendo sull’1-1 una sfida combattuta della nona giornata del campionato di Serie B. I padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con Tirelli, ma vengono raggiunti proprio all’ultimo assalto da un tiro-cross di Adamo, che regala ai biancoverdi un punto prezioso.
Come racconta Marco Materassi sul Corriere dello Sport, la formazione campana ha il merito di non arrendersi, continuando a cercare il pareggio anche dopo una rete annullata nella ripresa.
Virtus Entella-Avellino, gli highlights: Tirelli sblocca la partita
La sfida di Chiavari mette di fronte due squadre reduci da una sconfitta. L’Avellino arriva dal ko contro il Padova, mentre la Virtus Entella cerca il riscatto dopo il passo falso casalingo con il Mantova.
Il tecnico dei campani Alessandro Nesta cambia la coppia offensiva, scegliendo Favilli e Biasci al posto di Russo e Cheddira. Anche Chiappella modifica sensibilmente la formazione ligure.
L’equilibrio si rompe al 27′ del primo tempo, quando Di Mario serve un pallone decisivo a Tirelli, che trova la conclusione vincente e porta avanti la Virtus Entella.
Come evidenzia Marco Materassi nell’articolo pubblicato dal Corriere dello Sport, il vantaggio dei liguri complica i piani dell’Avellino, che fatica a ottenere risultati concreti dalle proprie iniziative offensive.
Avellino, gol annullato dal VAR nella ripresa
Nel secondo tempo la formazione biancoverde aumenta la pressione alla ricerca del pareggio.
Intorno alla mezz’ora della ripresa arriva un episodio particolarmente discusso. Su un cross di Moruzzi, Di Mario trova una conclusione al volo che termina in rete.
L’Avellino festeggia quello che sembra il gol dell’1-1, ma l’arbitro Galipò viene richiamato al VAR e decide di annullare la marcatura.
Una decisione che lascia grande amarezza alla formazione campana, costretta a riprendere l’inseguimento.
Secondo la ricostruzione del Corriere dello Sport firmata da Marco Materassi, l’episodio non spegne però la determinazione degli uomini di Nesta, che continuano a lottare su ogni pallone.
Adamo trova l’1-1 all’ultimo assalto
Quando la Virtus Entella sembra ormai vicina alla conquista dei tre punti, l’Avellino trova il guizzo decisivo.
All’ultimo assalto, Adamo lascia partire un tiro-cross che si trasforma nella rete del definitivo 1-1.
Una conclusione che sorprende la formazione ligure e permette agli ospiti di evitare una sconfitta che sembrava ormai inevitabile.
Per la Virtus Entella è una beffa arrivata proprio nei momenti conclusivi, dopo aver difeso a lungo il vantaggio firmato da Tirelli.
L’Avellino, invece, raccoglie il premio per una ripresa giocata con determinazione e per la volontà di continuare a cercare il risultato fino all’ultima azione.
Serie B, un punto prezioso per l’Avellino
Il pareggio di Chiavari rappresenta soprattutto una risposta caratteriale per la squadra di Nesta, chiamata a reagire dopo la precedente sconfitta contro il Padova.
La Virtus Entella deve invece fare i conti con una vittoria sfumata sul più bello, dopo essere riuscita a contenere a lungo gli attacchi avversari.
Rivivi negli highlights di Virtus Entella-Avellino 1-1 il vantaggio di Tirelli, il gol annullato dal VAR e il tiro-cross di Adamo che ha regalato il pareggio ai biancoverdi all’ultimo assalto.
Come sottolinea Marco Materassi sul Corriere dello Sport, l’Avellino conquista un punto importante soprattutto per il morale, dimostrando di non arrendersi neppure quando la partita sembra ormai compromessa.