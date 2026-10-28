Modena, tegola Caso: rottura del crociato e operazione. Lesione muscolare per Tonoli, ansia per Zampano

Brutte notizie per il Modena, costretto a fare i conti con un’emergenza infortuni che rischia di complicare i prossimi impegni della formazione allenata da Daniele Galloppa. Gli ultimi accertamenti medici hanno evidenziato problemi importanti per Giuseppe Caso e Daniel Tonoli, mentre restano da valutare le condizioni di Francesco Zampano. Prosegue, intanto, il percorso riabilitativo di Stenio Zanetti.

La situazione più delicata riguarda Caso, che ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico.





Modena, grave infortunio per Giuseppe Caso: necessario l’intervento chirurgico

L’infortunio più serio è quello di Giuseppe Caso, fermatosi durante la trasferta contro il Vicenza.

Il calciatore gialloblù è stato sottoposto questa mattina agli esami strumentali, che hanno confermato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro.

Un problema che richiederà un intervento chirurgico e un successivo percorso di recupero.

I tempi di rientro non sono stati ancora comunicati e saranno definiti sulla base dell’operazione e dell’evoluzione della riabilitazione.

Per Galloppa si tratta di una perdita significativa nel reparto offensivo, proprio mentre il Modena sta attraversando un momento positivo in campionato.

Tonoli, lesione di secondo grado alla coscia sinistra

Non arrivano buone notizie neppure per Daniel Tonoli, che aveva accusato un problema fisico durante la partita contro il Cesena.

Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di secondo grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra.

Il difensore ha già iniziato il trattamento conservativo e il percorso riabilitativo previsto dallo staff medico.

Anche in questo caso non sono stati indicati tempi precisi per il ritorno in campo. Le condizioni del giocatore saranno monitorate durante le prossime settimane.

Zampano da valutare, Zanetti prosegue la riabilitazione

Resta da chiarire anche l’entità dell’infortunio riportato da Francesco Zampano nella trasferta di Vicenza.

Il calciatore sarà sottoposto a ulteriori accertamenti nei prossimi giorni, necessari per stabilire la natura del problema e gli eventuali tempi di recupero.

Situazione differente per Stenio Zanetti, che sta proseguendo il programma riabilitativo dopo la lesione miotendinea del retto femorale della coscia destra accusata durante la gara contro l’Empoli.

Il suo rientro dipenderà dall’evoluzione del percorso di recupero.

Modena, Galloppa deve gestire quattro situazioni delicate

Il quadro medico impone nuove valutazioni allo staff tecnico gialloblù.

La rottura del crociato di Caso rappresenta il problema più grave, mentre per Tonoli è già iniziato il trattamento riabilitativo. Restano invece in attesa di ulteriori indicazioni le condizioni di Zampano, con Zanetti ancora impegnato nel recupero.

Una situazione che arriva in un momento importante della stagione, con il Modena secondo in classifica a quota 19 punti, alle spalle del Palermo capolista.

La formazione di Galloppa, reduce dalla vittoria per 2-1 sul campo del Vicenza, dovrà adesso trovare le soluzioni necessarie per mantenere continuità di risultati nonostante le assenze.