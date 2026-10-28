Palermo, Balaguss convocato dalla Lettonia U19: tre sfide per le qualificazioni agli Europei
Nuova soddisfazione internazionale per il settore giovanile del Palermo. Nils Balaguss, portiere classe 2008 della formazione Primavera rosanero, è stato convocato dalla Nazionale Under 19 della Lettonia in vista del torneo di qualificazione al Campionato Europeo di categoria.
Il giovane estremo difensore sarà impegnato con la selezione lettone dall’8 al 18 novembre 2026, periodo durante il quale disputerà tre incontri validi per le qualificazioni europee. La Lettonia affronterà nell’ordine Moldova, Bulgaria e Gibilterra.
Per Balaguss si tratta di un’importante opportunità per accumulare esperienza internazionale e confrontarsi con altre rappresentative giovanili europee, continuando il proprio percorso di crescita.
Il calendario della Lettonia U19:
11 novembre 2026: Lettonia-Moldova
14 novembre 2026: Lettonia-Bulgaria
17 novembre 2026: Lettonia-Gibilterra