Tuttosport: “Salernitana, via l’ex rosa Cosmi. Cessione societaria vicina”

Terremoto in casa Salernitana. La pesante sconfitta sul campo del Picerno costa la panchina a Serse Cosmi, sollevato dall’incarico dopo una serie di risultati deludenti che hanno fatto precipitare i granata al dodicesimo posto in Serie C. Ma il cambio di allenatore potrebbe essere soltanto il primo passo di una trasformazione molto più profonda: Danilo Iervolino sarebbe infatti vicino alla cessione della società.

Come racconta Marcello Festa sulle pagine di Tuttosport, una holding italiana ha presentato un’offerta per acquistare il club e starebbe cercando di concludere l’operazione entro il fine settimana. Una trattativa che potrebbe incidere direttamente anche sulla scelta del nuovo allenatore.





Salernitana, Cosmi esonerato: decisiva la sconfitta di Picerno

La disfatta in Basilicata ha rappresentato il punto di rottura definitivo tra la Salernitana e Serse Cosmi.

Il tecnico era già finito sotto osservazione dopo il pareggio casalingo contro la Scafatese, quando la società aveva valutato concretamente la possibilità di interrompere il rapporto.

In quell’occasione, però, la dirigenza aveva preferito confermare l’allenatore, confidando in una reazione della squadra nelle partite successive.

Una scelta che non ha prodotto i risultati sperati.

Secondo quanto ricostruito da Marcello Festa su Tuttosport, la settimana precedente alla trasferta di Picerno era stata caratterizzata da tensioni, polemiche e continue indiscrezioni sul futuro della panchina, con inevitabili ripercussioni sulla serenità dell’ambiente.

La sconfitta di lunedì sera ha quindi accelerato una decisione che appariva ormai nell’aria.

Dal quindicesimo posto in Serie A al dodicesimo in Serie C

La crisi della Salernitana non riguarda soltanto l’ultimo allenatore.

Il club granata sta attraversando una fase particolarmente complicata, segnata da un progressivo ridimensionamento sportivo.

Nella stagione 2022/23 la squadra aveva concluso il campionato di Serie A al quindicesimo posto. A distanza di poche stagioni, si ritrova invece dodicesima in Serie C.

Un percorso che, secondo l’analisi del quotidiano, evidenzia problemi più profondi legati alla programmazione societaria e alle scelte effettuate negli ultimi anni.

Cosmi paga inevitabilmente i risultati ottenuti sul campo, ma la situazione viene ricondotta anche alle difficoltà gestionali che hanno accompagnato il club nelle ultime stagioni.

Iervolino verso l’addio: una holding italiana vuole acquistare la Salernitana

La novità più importante riguarda il futuro della proprietà.

Come rivela Marcello Festa nell’approfondimento pubblicato da Tuttosport, sulla scrivania del presidente e amministratore delegato Maurizio Milan sarebbe presente da oltre un mese una proposta d’acquisto della Salernitana.

A presentarla sarebbe stata una holding italiana attiva in diversi settori economici, dalla logistica industriale alla consulenza aziendale.

La trattativa avrebbe raggiunto una fase significativa, tanto che i potenziali acquirenti avrebbero chiesto alla dirigenza granata di attendere qualche giorno prima di procedere alla nomina del nuovo allenatore.

L’obiettivo sarebbe quello di provare a completare l’acquisizione della società entro il fine settimana.

La decisione finale spetta a Danilo Iervolino, chiamato a valutare una possibile uscita dalla proprietà dopo anni caratterizzati da risultati sportivi sempre più deludenti.

Nuovo allenatore Salernitana: Scurto, Toscano, Troise e Prosperi i candidati

La trattativa societaria si intreccia inevitabilmente con la scelta del successore di Cosmi.

Se la cessione dovesse concretizzarsi rapidamente, la Salernitana potrebbe affidare temporaneamente la squadra a Giuseppe Scurto, attualmente nello staff tecnico, in occasione della partita di domenica contro il Savoia.

Diversamente, la società dovrebbe procedere subito con la nomina di un nuovo allenatore.

Il direttore sportivo Daniele Faggiano avrebbe già avviato i primi contatti, individuando quattro possibili soluzioni:

Giuseppe Scurto, soluzione interna per garantire continuità immediata.

Domenico Toscano, allenatore esperto della categoria.

Emanuele Troise, profilo emergente preso in considerazione dalla dirigenza.

Fabio Prosperi, altro candidato valutato per il nuovo corso tecnico.

Secondo Tuttosport, nell’articolo firmato da Marcello Festa, i profili di Troise e Prosperi potrebbero incontrare anche il gradimento degli eventuali nuovi proprietari, soprattutto per la possibilità di contenere i costi e concordare un contratto fino al termine della stagione.

Salernitana, giorni decisivi tra panchina e cambio di proprietà

La Salernitana si trova dunque davanti a un doppio bivio.

Da una parte c’è la necessità di individuare rapidamente una guida tecnica capace di risollevare la squadra, dall’altra la possibilità di un imminente passaggio societario che cambierebbe gli equilibri del club.

La sfida contro il Savoia rappresenta il primo appuntamento sportivo da affrontare dopo l’esonero di Cosmi, ma l’attenzione resta concentrata soprattutto sulle decisioni di Iervolino.

L’eventuale chiusura della trattativa entro il fine settimana potrebbe infatti consegnare ai nuovi proprietari anche la scelta del prossimo allenatore.

Dopo il brusco passaggio dalla Serie A alla Serie C, la Salernitana cerca una svolta che possa riguardare non soltanto i risultati, ma l’intera struttura societaria.