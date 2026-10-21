Casertana, caso doping. Sospeso calciatore

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
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Un caso doping scuote la Casertana. Il club rossoblù ha comunicato che il calciatore Gabriel Henin è stato raggiunto da un provvedimento di sospensione cautelare disposto dal Tribunale Nazionale Antidoping, a seguito di un esito avverso emerso dalle analisi effettuate lo scorso 30 settembre 2026.

La notizia è stata riportata da SportCasertano, che ha ripreso la comunicazione ufficiale della società campana.


Casertana, sospensione cautelare per Gabriel Henin

Il provvedimento riguarda Gabriel Henin, per il quale è stata disposta la sospensione cautelare in seguito all’esito delle analisi antidoping.

Come riferisce SportCasertano, la Casertana ha reso nota la vicenda attraverso un comunicato, precisando che saranno necessari ulteriori accertamenti prima di valutare i prossimi passaggi.

La sospensione ha natura cautelare e non costituisce, di per sé, un accertamento definitivo di una violazione delle norme antidoping.

Il comunicato ufficiale della Casertana

La società rossoblù ha chiarito la propria posizione, comunicando il provvedimento ricevuto dal calciatore e la data fissata per le controanalisi.

«La Casertana FC comunica che il calciatore Gabriel Henin ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 30 settembre 2026. La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi in seguito all’esito delle controanalisi in programma il prossimo 28 ottobre».

Controanalisi il 28 ottobre: attesa per i risultati

Secondo quanto pubblicato da SportCasertano, la data decisiva per i prossimi sviluppi sarà quella di mercoledì 28 ottobre, quando sono previste le controanalisi.

La società ha scelto di attendere l’esito di questi ulteriori accertamenti prima di definire le proprie valutazioni.

Al momento, nella comunicazione riportata, non viene specificata la sostanza responsabile dell’esito avverso.

Casertana, si attendono gli sviluppi del procedimento

La vicenda rappresenta una situazione delicata per la società campana, che dovrà attendere i risultati degli accertamenti previsti.

Come sottolineato nella notizia diffusa da SportCasertano, il club si è riservato di valutare i successivi passaggi soltanto dopo le controanalisi.

Resta quindi fondamentale distinguere il provvedimento cautelare già adottato dall’eventuale esito definitivo del procedimento antidoping.

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