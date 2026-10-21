Sky Sport: “Da Como al Palermo, Gabrielloni protagonista anche in Champions: la sua statua finisce sui social del Manchester United”

Una storia che parte dalla Serie D e arriva fino alla Champions League, passando per il Palermo. Alessandro Gabrielloni, attaccante rosanero arrivato in estate in prestito dal Como come vice Pohjanpalo, è diventato protagonista di un curioso episodio raccontato da Sky Sport alla vigilia della sfida tra Como e Manchester United, in programma questa sera allo stadio Sinigaglia.

Nel servizio realizzato da Sky Sport, il collegamento è partito proprio dall’ingresso dell’impianto lariano, dove si trova una statua dedicata all’attaccante. Gabrielloni firmò con il Como nel gennaio 2018, quando la squadra militava in Serie D, diventando uno dei simboli della straordinaria scalata del club fino alla Serie A.





«Quella che vedi accanto a me è la statua di Alessandro Gabrielloni, che ha firmato con il Como nel gennaio del 2018 in Serie D e ha fatto tutta la scalata dalla Serie D alla Serie A, tanto che poi è stata fatta una statua che è stata messa all’ingresso dello stadio», ha raccontato l’inviato di Sky Sport.

La curiosità riguarda proprio il Manchester United. I calciatori e lo staff del club inglese, arrivati al Sinigaglia, si sono imbattuti nella statua e l’hanno fotografata, pubblicando successivamente l’immagine sui canali social ufficiali della società, seguiti da circa 66 milioni di follower.

«Alessandro Gabrielloni, attualmente al Palermo, ieri entrando sui social ha potuto vedere la sua statua sui social del Manchester United. Sono arrivati qui e hanno fatto una foto alla statua, trovandosela all’ingresso, probabilmente inconsapevoli di chi sia Gabrielloni. L’hanno messa sui loro social che hanno 66 milioni di follower».

Un episodio dal forte valore simbolico, come sottolineato nel racconto di Sky Sport, che ha richiamato anche la frase riportata sotto la statua: «Per colui che crede tutti i sogni sono possibili».

«È la migliore fotografia possibile per raccontare cosa significa Como-Manchester United, ovvero un club piccolo alla prima Champions League della sua storia, che si è meritato con una scalata pazzesca questo traguardo, e uno dei club più vincenti della storia che paradossalmente arriva qui da sfavorito».

Una storia particolare che coinvolge anche il Palermo: Gabrielloni, oggi a disposizione di Filippo Inzaghi, continua a essere un simbolo del percorso compiuto dal Como, tanto da finire indirettamente sotto i riflettori internazionali alla vigilia di una storica serata europea.