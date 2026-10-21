Palermo, doppia seduta a Torretta verso la Carrarese: Inzaghi lavora sulla tattica difensiva

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 21, 2026
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Prosegue la preparazione del Palermo in vista della prossima sfida casalinga contro la Carrarese. La formazione allenata da Filippo Inzaghi è stata impegnata oggi in una doppia seduta di allenamento al CFA di Torretta, con un programma dedicato al lavoro fisico e agli aspetti tattici.

Nel corso della mattinata, i rosanero sono stati divisi in due gruppi, alternando esercizi di forza in palestra a esercitazioni specifiche per reparti.


Nel pomeriggio, invece, la squadra ha svolto una fase di riscaldamento tecnico attraverso i torelli, seguita da un lavoro sulla tattica difensiva. La seduta si è conclusa con una partita.

Il Palermo prosegue così il percorso di avvicinamento alla gara contro la Carrarese, con Inzaghi impegnato a curare gli aspetti tattici in vista del prossimo appuntamento al Renzo Barbera.

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