Serie C, Girone B: Perugia subito avanti sul Pescara, Pineto in vantaggio sul Gubbio

Si chiudono con due squadre in vantaggio i primi tempi delle gare del Girone B valide per l’11ª giornata di Serie C. Il Perugia conduce per 1-0 contro il Pescara grazie alla rete lampo di Carriero, mentre il Pineto è avanti di misura sul Gubbio. Ancora reti bianche, invece, tra Ostiamare e Vado.

Al Perugia è bastato appena un minuto per sbloccare il risultato contro il Pescara: Carriero ha firmato l’1-0, regalando ai padroni di casa un avvio ideale. Gli umbri hanno così chiuso la prima frazione in vantaggio, con l’obiettivo di difendere il risultato nella ripresa.





Situazione simile per il Pineto, che al 23’ ha trovato il gol dell’1-0 contro il Gubbio con Pellegrino. Una rete importante per indirizzare una sfida rimasta in equilibrio fino a quel momento.

Nessun gol, invece, nella prima metà di Ostiamare-Vado, con le due formazioni che vanno all’intervallo sullo 0-0. Tutto ancora aperto, dunque, nelle tre gare del Girone B, con la ripresa che sarà decisiva per definire gli equilibri.