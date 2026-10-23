Serie B, Vicenza avanti a Empoli all’intervallo: Rauti firma lo 0-1 al 20’

Si chiude con il Vicenza in vantaggio per 1-0 il primo tempo della sfida contro l’Empoli, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027. A decidere, almeno per il momento, è la rete di Nicola Rauti, che al 20’ ha sbloccato il risultato sfruttando un calcio di punizione.

La gara si è aperta con ritmi intensi e occasioni da entrambe le parti. L’Empoli ha provato a rendersi pericoloso con Bandinelli e Popov, con quest’ultimo vicino al gol al 10’ con un colpo di testa neutralizzato da Gagno. Il Vicenza ha risposto al 15’, quando Rauti e Morra hanno creato apprensione alla difesa toscana, con il mancino dell’attaccante che ha sfiorato il palo.





Al 20’ è arrivato il vantaggio biancorosso: Papetti ha prolungato il pallone sugli sviluppi di una punizione e Rauti, bravo ad anticipare la linea difensiva, ha battuto Seghetti con un preciso tocco sotto. Dopo un controllo del VAR per un possibile fuorigioco, la rete è stata convalidata.

L’Empoli ha reagito cercando il pareggio, soprattutto con Ceesay, che al 28’ ha sfiorato il bersaglio con un destro a giro terminato di pochissimo a lato. I padroni di casa hanno continuato a spingere, ma il Vicenza si è difeso con ordine, rendendosi ancora pericoloso con Rauti al 32’. Anche in questo caso il VAR ha verificato un possibile tocco di mano, senza rilevare irregolarità.

Nel finale i toscani hanno aumentato la pressione, senza però riuscire a trovare il varco giusto. Dopo un primo tempo combattuto, il Vicenza va dunque al riposo avanti di una rete: l’Empoli dovrà cambiare marcia nella ripresa per evitare una sconfitta pesante nella corsa alla salvezza.