Avellino, tegola Simic: il difensore salta la sfida contro il Padova

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
palermo avellino (9) sala simic

Brutte notizie per l’Avellino di Alessandro Nesta alla vigilia della sfida contro il Padova. Lorenco Simic non sarà a disposizione per la gara, dopo essere uscito dolorante da uno degli allenamenti svolti nel corso della settimana.

Il difensore rappresenta dunque una defezione importante per la formazione biancoverde, che dovrà fare a meno di lui in un appuntamento delicato. Regolarmente convocato, invece, Armando Izzo, nonostante qualche problema legato all’influenza.


Tra le note positive c’è il ritorno di Tommaso Cancellotti, nuovamente a disposizione del tecnico irpino. Resta invece indisponibile Daniel Fila, alle prese con una lesione di alto grado al flessore della coscia sinistra.

Nesta dovrà quindi valutare le soluzioni migliori per affrontare il Padova, gestendo le assenze e cercando di mantenere equilibrio e solidità in una gara importante per il cammino dell’Avellino.

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