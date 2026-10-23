Carrarese verso il Palermo, Pagliuca: «Al “Barbera” carichi e vogliosi, sfideremo una delle realtà più forti del campionato»

Alla vigilia della sfida contro il Palermo, in programma domenica 25 ottobre alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera, il tecnico della Carrarese Guido Pagliuca ha presentato la gara, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie BKT 2026/2027, sottolineando la voglia della squadra di affrontare con personalità un avversario di grande valore.

«Domenica affronteremo una squadra molto forte e vogliamo dimostrare il nostro valore, scendendo in campo con la voglia di lottare dimostrata nelle ultime due uscite», ha dichiarato Pagliuca, che ha evidenziato l’importanza dell’atteggiamento e della determinazione in una trasferta particolarmente impegnativa. «È vero che sfideremo una delle realtà più forti del campionato, ma dovremo andare al “Barbera” carichi e vogliosi di giocare questa prestigiosa sfida, in un grande stadio, contro una realtà blasonata come il Palermo»..





Il tecnico si è detto soddisfatto delle risposte ricevute dal gruppo sul piano fisico, nonostante il calendario fitto di impegni. «Questa squadra mi sta dando ottime risposte da un punto di vista fisico. Sono ragazzi giovani, allenati per giocare a certi ritmi, per questo sono tranquillo e sicuro di poter contare su tutti gli effettivi». L’obiettivo, in questa fase caratterizzata da tre partite in sette giorni, sarà «prendere più punti possibili tra quelli in palio».

Pagliuca ha poi ribadito la fiducia nei propri giocatori anche in vista della sua assenza in panchina, dove sarà sostituito da Riccardo Carbone, affiancato dal preparatore dei portieri. «So di avere una squadra intelligente e sono sicuro che sapranno seguire tutte le indicazioni che ho avuto modo di dare loro durante la settimana di lavoro».

Sul fronte degli indisponibili, il tecnico ha spiegato che alcuni giocatori non sono al meglio della condizione e che le valutazioni verranno effettuate insieme allo staff medico, tenendo conto degli impegni ravvicinati. Restano invece indisponibili Vujevic, Dagba e Bonfanti.

La Carrarese si prepara dunque alla trasferta siciliana con l’intenzione di giocarsi le proprie carte senza timori, puntando su intensità, compattezza e determinazione per tenere testa a un Palermo ambizioso davanti al proprio pubblico.