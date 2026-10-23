Serie C, Girone C: Altamura e Potenza sull’1-1, Casertana-Bari ancora senza reti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
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Primi tempi combattuti nelle gare del Girone C valide per l’11ª giornata di Serie C. L’Altamura e il Potenza vanno al riposo sull’1-1 dopo una prima frazione caratterizzata da due reti, mentre Casertana e Bari non riescono a sbloccare il risultato.

Partenza brillante dell’Altamura, che al 4’ passa in vantaggio con Rosafio, portandosi subito sull’1-0. La reazione del Potenza arriva al 22’, quando Castorani trasforma un calcio di rigore e firma il pareggio. Dopo il botta e risposta, le due squadre chiudono la prima frazione in equilibrio: nella ripresa entrambe cercheranno il gol per conquistare l’intera posta in palio.


Reti inviolate, invece, tra Casertana e Bari. Le due formazioni si affrontano in una gara ancora bloccata sullo 0-0 dopo i primi 45 minuti. Servirà maggiore incisività nella ripresa per provare a spezzare l’equilibrio e trovare una rete che potrebbe rivelarsi decisiva.

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