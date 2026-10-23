Serie A, Torino-Monza 1-0 all’intervallo: Fitz-Jim sblocca la gara al 39’

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
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Il Torino chiude il primo tempo in vantaggio per 1-0 contro il Monza grazie alla rete di Kian Fitz-Jim, arrivata al 39’ al termine di una bella iniziativa personale. Il centrocampista granata è riuscito a entrare in area e a battere Noel Törnqvist con una conclusione precisa sotto la traversa.

La prima frazione è stata caratterizzata da una gara combattuta, con il Torino pericoloso soprattutto attraverso le iniziative offensive e i calci piazzati. Al 12’ Ardian Ismajli ha sfiorato il vantaggio con un colpo di testa terminato largo, mentre Mandragora aveva tentato senza fortuna la conclusione dalla distanza.


Il Monza ha risposto cercando di sfruttare le corsie esterne e conquistando diversi calci d’angolo, senza però riuscire a trovare la giocata decisiva. Al 32’ Gustavo Varela ha provato a impensierire la difesa granata, ma il suo tiro è stato respinto.

Al 34’ Ismajli è stato ammonito per un intervento falloso. Cinque minuti più tardi, però, è arrivato l’episodio che ha sbloccato la partita: Fitz-Jim ha finalizzato la propria azione personale, portando avanti il Torino. Il Monza sarà chiamato a reagire nella ripresa per provare a rimettere in equilibrio il risultato.

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