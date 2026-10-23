Serie B, il Vicenza supera l’Empoli 2-0: Rauti e Pellizzari firmano il successo biancorosso. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
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Il Vicenza conquista una vittoria per 2-0 contro l’Empoli, imponendosi grazie alle reti di Rauti nel primo tempo e Pellizzari nel finale. Una gara complicata per i toscani, penalizzati anche dall’espulsione di Curto nella ripresa.

Dopo un avvio vivace dell’Empoli, con Ceesay pericoloso in più occasioni e Gagno attento tra i pali, è il Vicenza a sbloccare il risultato al 20’: su una punizione dalla distanza, Papetti favorisce Rauti, che con un tocco di punta batte Seghetti e porta avanti i biancorossi. L’Empoli prova a reagire, ma non riesce a trovare il pareggio prima dell’intervallo.

La svolta arriva al 53’, quando Curto viene espulso per aver fermato Morra in una chiara occasione da gol, lasciando gli azzurri in inferiorità numerica. Al 61’ l’Empoli trova anche la rete con Cauz, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Poco prima, Shpendi aveva impegnato Gagno con una conclusione precisa.

Nel finale, il Vicenza sfrutta gli spazi concessi dagli avversari e all’85’ chiude definitivamente i conti: Pellizzari recupera il pallone su Deli, si inserisce centralmente e firma il 2-0. Dopo quattro minuti di recupero, arriva il triplice fischio: i biancorossi festeggiano una vittoria preziosa, mentre l’Empoli è costretto a fare i conti con una serata difficile.

1. Palermo – 19 punti
2. Mantova – 14 punti
3. Pisa – 13 punti
4. Modena – 13 punti
5. Südtirol – 12 punti
6. Ascoli – 12 punti
7. Avellino – 11 punti
8. Benevento – 11 punti
9. Arezzo – 10 punti
10. Entella – 9 punti
11. L.R. Vicenza – 9 punti
12. Verona – 8 punti
13. Cesena – 8 punti
14. Carrarese – 7 punti
15. Empoli – 7 punti
16. Padova – 7 punti
17. Cremonese – 6 punti
18. Juve Stabia – 5 punti
19. Sampdoria – 4 punti
20. Catanzaro – 4 punti

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