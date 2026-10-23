Serie C, Girone B: Pescara e Vado corsari, il Pineto supera il Gubbio. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
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Sono tredici le reti complessive messe a segno nei cinque anticipi dell’undicesima giornata di Serie C disputati tra i Gironi B e C. Nel raggruppamento B arrivano tre vittorie importanti, con il Pescara che conquista un successo prezioso a Perugia, il Vado che passa sul campo dell’Ostiamare e il Pineto che piega il Gubbio.

Pescara, rimonta completata a Perugia

Il Pescara espugna il campo del Perugia per 2-1 e porta a casa tre punti importanti. Gli umbri sbloccano il risultato al 1’ con Carriero, ma nella ripresa Merola ribalta la partita: prima trova il pareggio al 47’, poi realizza su calcio di rigore al 51’ la rete che vale la vittoria del Delfino. Un successo che può rivelarsi fondamentale anche per la posizione del tecnico Antonio Buscè.


Il Vado passa a Ostia, decide Ferro

Vittoria esterna anche per il Vado, che supera l’Ostiamare per 2-1. Gli ospiti passano in vantaggio al 54’ con Di Munno, prima del pareggio dei padroni di casa firmato da Wade al 68’. A cinque minuti dal termine, Ferro trova il gol decisivo e consegna ai liguri tre punti preziosi.

Pineto, basta Pellegrino

Successo di misura per il Pineto, che batte il Gubbio per 1-0. A decidere l’incontro è Pellegrino, a segno al 23’. Una rete sufficiente per conquistare l’intera posta in palio e consolidare la posizione degli abruzzesi in classifica.

Classifica Girone B

  1. Spezia – 28 punti
  2. Ravenna – 20 punti
  3. Grosseto – 19 punti
  4. Pescara – 18 punti**
  5. Reggiana – 17 punti
  6. Guidonia Montecelio – 16 punti
  7. Livorno – 16 punti
  8. Perugia – 16 punti**
  9. Vado – 15 punti**
  10. Torres – 15 punti
  11. Pineto – 14 punti**
  12. Latina – 13 punti
  13. Campobasso – 12 punti
  14. Atalanta U23 – 12 punti*
  15. Forlì – 11 punti
  16. Ostiamare – 9 punti**
  17. Pianese – 8 punti
  18. Sambenedettese – 7 punti
  19. Gubbio – 7 punti*
  20. Vis Pesaro – 4 punti*

*Una gara in meno. *Una gara in più.

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