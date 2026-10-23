Serie C Girone CSerie C, Girone C: Altamura e Potenza si dividono la posta, pari anche tra Casertana e Bari. La classifica aggiornata
Due pareggi nei match del Girone C validi per l’undicesima giornata di Serie C. Altamura e Potenza danno vita a una sfida ricca di emozioni, chiusa sul 2-2, mentre Casertana e Bari non vanno oltre l’1-1. Risultati che muovono la classifica, ma lasciano entrambe le gare senza un vincitore.
Altamura-Potenza, spettacolo e quattro reti
Termina 2-2 la sfida tra Altamura e Potenza. I padroni di casa partono forte e passano in vantaggio al 4’ con Rosafio. Al 22’ Castorani trasforma un calcio di rigore e riporta il risultato in equilibrio.
Nella ripresa, al 60’, Mogentale firma il nuovo vantaggio dell’Altamura, ma il Potenza non si arrende e trova il definitivo pareggio all’83’ con Petrungaro. Un punto a testa al termine di una gara combattuta fino alle battute conclusive.
Casertana-Bari finisce in parità
Un gol per parte anche nella sfida tra Casertana e Bari. I campani sbloccano il risultato al 47’ con Manconi, portandosi avanti dopo un primo tempo senza reti. Il Bari reagisce e al 67’ trova l’1-1 con Gomez, ristabilendo l’equilibrio. Nel finale il risultato non cambia e le due squadre devono accontentarsi di un punto.
Classifica Girone C
- Potenza – 26 punti**
- Bari – 21 punti**
- Sorrento – 19 punti
- Audace Cerignola – 17 punti
- Casertana – 17 punti**
- Catania – 16 punti
- Cavese – 15 punti
- Monopoli – 15 punti
- Scafatese – 14 punti*
- Salernitana – 14 punti
- Inter U23 – 13 punti*
- Picerno – 12 punti
- Altamura – 12 punti**
- Casarano – 11 punti
- Barletta – 11 punti
- Foggia – 11 punti
- Savoia – 10 punti
- Giugliano – 10 punti
- Cosenza – 5 punti
- Crotone – 1 punto