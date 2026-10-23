Serie C Girone CSerie C, Girone C: Altamura e Potenza si dividono la posta, pari anche tra Casertana e Bari. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
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Due pareggi nei match del Girone C validi per l’undicesima giornata di Serie C. Altamura e Potenza danno vita a una sfida ricca di emozioni, chiusa sul 2-2, mentre Casertana e Bari non vanno oltre l’1-1. Risultati che muovono la classifica, ma lasciano entrambe le gare senza un vincitore.

Altamura-Potenza, spettacolo e quattro reti

Termina 2-2 la sfida tra Altamura e Potenza. I padroni di casa partono forte e passano in vantaggio al 4’ con Rosafio. Al 22’ Castorani trasforma un calcio di rigore e riporta il risultato in equilibrio.


Nella ripresa, al 60’, Mogentale firma il nuovo vantaggio dell’Altamura, ma il Potenza non si arrende e trova il definitivo pareggio all’83’ con Petrungaro. Un punto a testa al termine di una gara combattuta fino alle battute conclusive.

Casertana-Bari finisce in parità

Un gol per parte anche nella sfida tra Casertana e Bari. I campani sbloccano il risultato al 47’ con Manconi, portandosi avanti dopo un primo tempo senza reti. Il Bari reagisce e al 67’ trova l’1-1 con Gomez, ristabilendo l’equilibrio. Nel finale il risultato non cambia e le due squadre devono accontentarsi di un punto.

Classifica Girone C

  1. Potenza – 26 punti**
  2. Bari – 21 punti**
  3. Sorrento – 19 punti
  4. Audace Cerignola – 17 punti
  5. Casertana – 17 punti**
  6. Catania – 16 punti
  7. Cavese – 15 punti
  8. Monopoli – 15 punti
  9. Scafatese – 14 punti*
  10. Salernitana – 14 punti
  11. Inter U23 – 13 punti*
  12. Picerno – 12 punti
  13. Altamura – 12 punti**
  14. Casarano – 11 punti
  15. Barletta – 11 punti
  16. Foggia – 11 punti
  17. Savoia – 10 punti
  18. Giugliano – 10 punti
  19. Cosenza – 5 punti
  20. Crotone – 1 punto

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