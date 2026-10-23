Serie A, il Torino batte il Monza 3-2. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 23, 2026
torino

Il Torino conquista una vittoria per 3-2 contro il Monza al termine di una partita ricca di emozioni. I granata si impongono grazie alle reti di Kian Fitz-Jim, Rafik Belghali e Nikola Vlasic, trovando il successo in una sfida combattuta fino agli ultimi minuti.

A sbloccare il risultato è Fitz-Jim al 39’, con una conclusione precisa sotto la traversa. Il Monza reagisce a inizio ripresa e al 47’ trova il pareggio con Gustavo Varela, bravo a sfruttare un errore della difesa avversaria.

Il Torino non si lascia scoraggiare e torna avanti al 62’ con Belghali, autore di una grande azione personale conclusa con un tiro potente. Al 72’ ci pensa Vlasic a firmare il 3-1 con una conclusione sotto la traversa, dando ai padroni di casa un doppio vantaggio.

Il Monza prova a rientrare in partita nel finale, ma il Torino resiste e porta a casa i tre punti. Al 94’ arriva anche un autogol di Nathan Patterson, che fissa il risultato sul 3-2 definitivo. Al triplice fischio, i granata possono festeggiare una vittoria importante davanti ai propri tifosi.

1. Inter – 19 punti
2. Lazio – 19 punti
3. Roma – 17 punti
4. Milan – 15 punti
5. Como – 14 punti
6. Frosinone – 13 punti
7. Cagliari – 13 punti
8. Torino – 13 punti
9. Juventus – 11 punti
10. Napoli – 10 punti
11. Atalanta – 9 punti
12. Lecce – 9 punti
13. Sassuolo – 8 punti
14. Monza – 7 punti
15. Bologna – 5 punti
16. Udinese – 4 punti
17. Genoa – 4 punti
18. Fiorentina – 4 punti
19. Parma – 4 punti
20. Venezia – 3 punti

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