Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Tutti per Kimi”

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Parte la volata mondiale per Antonelli

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Prima pagina Tuttosport: “Juve, fatti benedire”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Una lunga scia di scosse e di paura”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “Lo sciame sismico mette paura Lagalla chiude scuole e università”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Brividi Palermo”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “Via alle ultime mance prima del voto”

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Prima pagina Repubblica Palermo: “La grande spartizione dell’Ars”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Milan affondato”

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Prima pagina Corriere dello Sport: “Inzaghi, l’ora del turnover. Nasce il doppio Palermo”

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Prima pagina Tuttosport: “Crollo Atalanta Sarri traballa”

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Prima pagina Giornale di Sicilia: “L’Isola tra blocchi dei Tir e occupazioni”

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Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Como in paradiso”

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Prima pagina Tuttosport: “Como, storica impresa”

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Ultimissime

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Il Tirreno: “Pagliuca sfida il Palermo: «Andiamo carichi e vogliosi. Al Barbera serviranno coraggio e agonismo»”

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Palermo Juve Stabia 1-0 (51) bani Candellone

Repubblica Palermo: “Inzaghi studia le rotazioni: Bani verso il riposo, Peda scalpita. Estevez ed Hernani pronti per la Carrarese”

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Repubblica: “Malagò: «I presidenti sono dalla mia parte. Volevo Mancini dall’inizio». Euro 2032, occasione unica per gli stadi”

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Giornale di Sicilia: “Palermo, il Barbera domina la Serie B: oltre 31mila spettatori di media. Con la Carrarese si punta al record”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
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Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi studia il turnover contro la Carrarese: Bani a rischio, Estevez scalpita. Hernani può partire titolare

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026