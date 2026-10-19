Serie C girone C, il Giugliano cala il tris: Foggia battuto 3-1. La classifica aggiornata
Porta a casa i tre punti il Giugliano, che si impone per 3-1 sul Foggia nel match valido per la 10a giornata del girone C del campionato di Serie C. Una buona prestazione da parte dei gialloblù, che riescono a ribaltare l’iniziale vantaggio dei pugliesi.
Partono meglio i rossoneri, che al 16′ passano in vantaggio con il gol di Ravasio. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere, che al 24′ riportano il risultato in equilibrio con la rete di Balde. I campani completano la rimonta al 42′, con l’ex Palermo De Rose che batte Saro e firma il sorpasso.
Ad inizio ripresa arriva anche il gol che chiude l’incontro in favore del Giugliano, con Esposito che sfrutta l’assist di Zammarini e sigla il 3-1. Vittoria importante per i gialloblù, in lotta nelle zone basse della classifica. Battuta d’arresto per il Foggia, che resta fermo a 11 punti. Di seguito la classifica aggiornata:
LA CLASSIFICA
Potenza – 25
Bari – 20
Sorrento – 19
Audace Cerignola – 17
Catania – 16
Casertana – 16
Cavese – 15
Monopoli – 15
Scafatese – 14
Salernitana – 14
Inter U23 – 13
Picerno – 12
Barletta – 11
Foggia – 11
Casarano – 11
Altamura – 11
Savoia – 10
Giugliano – 10
Cosenza – 5
Crotone – 1