Serie A: all’intervallo Torino avanti 2-0 sul Parma

Prima frazione di gioco positiva per il Torino, che al “Tardini” conduce al momento per 2-0 il match della 7a giornata di Serie A contro il Parma. Un primo tempo giocato a ritmi alti dagli uomini di Abate, con i ducali che confermano al momento il loro periodo negativo.

Partono forte i granata, che al 4′ sbloccano subito l’incontro: sugli sviluppi di contropiede, Belghali va al cross di prima dalla destra, Simeone al volo non sbaglia e firma l’1-0. La formazione ospite continua a spingere in avanti, trovando al 24′ anche la rete del raddoppio con Adams che, da posizione ravvicinata, trova l’incornata vincente battendo Corvi.





Il Parma prova a reagire e al 33′ sfiora il gol che avrebbe riaperto l’incontro: conclusione potente di Romero, grandi riflessi del portiere del Torino che in tuffo toglie la palla dall’angolino basso. Gli uomini di Gilardino vanno dunque al riposo sotto di due reti e nella seconda metà di gara cercheranno la rimonta.