Gazzetta dello Sport: “Pisa-Palermo, Inzaghi pensa al 4-3-3: Estevez regista, Mazzitelli e Ranocchia mezzali. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
palermo carrarese 2-1 (88) estevez

l Palermo si prepara a cambiare volto nel big match contro il Pisa, in programma oggi alle ore 19 all’Arena Garibaldi. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi medita fino a sei cambi rispetto alla formazione schierata contro la Carrarese, con una possibile novità anche sul piano tattico: il passaggio al 4-3-3, accompagnato da un centrocampo completamente ridisegnato.

La principale novità, secondo la Gazzetta dello Sport, riguarda la mediana. Estevez potrebbe essere impiegato davanti alla difesa, con Ranocchia e Mazzitelli nel ruolo di mezzali. In attacco Gyasi appare leggermente favorito su Vavassori per completare il tridente insieme a Pohjanpalo e Johnsen. In difesa spazio a Pierozzi, Bani, Peda e Augello, davanti al portiere Perin. Una soluzione che permetterebbe a Inzaghi di distribuire le energie dopo gli impegni ravvicinati.


Sul fronte nerazzurro, la Gazzetta dello Sport evidenzia il possibile impiego dal primo minuto di Marras, reduce da due reti consecutive realizzate entrando dalla panchina. Il giocatore potrebbe prendere il posto di Tramoni, ancora alle prese con il problema muscolare che gli ha impedito di partecipare alla trasferta di Verona. In difesa resta aperto il ballottaggio tra Caracciolo e Canestrelli per sostituire lo squalificato Calabresi.

La sfida, come indicato dalla Gazzetta dello Sport, sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova, con Tegoni e Colaianni assistenti, Arena quarto ufficiale, Di Paolo al VAR e Cosso come AVAR. Diretta televisiva su DAZN e Amazon Prime Video.

Pisa-Palermo, le probabili formazioni

PISA (3-4-2-1): Confente; Primasso, Caracciolo, Bozhinov; Zanon, Leone, Correia, Léris; Marras, Moreo; Pittarello.

A disposizione: Scuffet, Angori, Canestrelli, Coppola, Loyola, Esteves, Vural, Piccinini, Leone, Rao, Tramoni, Petagna.

Allenatore: Paolo Bianco.
Squalificato: Calabresi.
Indisponibili: Buffon, Lusuardi.

PALERMO (4-3-3): Perin; Pierozzi, Bani, Peda, Augello; Ranocchia, Estevez, Mazzitelli; Gyasi, Pohjanpalo, Johnsen.

A disposizione: Fortin, Nespola, Ceccaroni, Cassandro, Magnani, Bozzolan, Gomes, Segre, Hernani, Vavassori, Gabrielloni.

Allenatore: Filippo Inzaghi.
Squalificati: Nessuno.
Indisponibili: Palumbo, Barba, Strefezza, Joronen.

Pisa-Palermo, dove vederla in tv

Data: mercoledì 28 ottobre 2026
Orario: 19:00
Stadio: Arena Garibaldi, Pisa
Diretta TV e streaming: DAZN e Amazon Prime Video
Arbitro: Chiffi di Padova
Assistenti: Tegoni e Colaianni
Quarto ufficiale: Arena
VAR: Di Paolo
AVAR: Cosso

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