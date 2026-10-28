Serie B, il Modena accorcia sul Palermo: prosegue la 9ª giornata. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

La nona giornata del campionato di Serie B 2026/27 ridisegna le prime posizioni della classifica, in attesa della sfida tra Pisa e Palermo. I rosanero di Filippo Inzaghi restano al comando con 22 punti, ma vedono avvicinarsi il Modena, salito a quota 19 dopo la vittoria in rimonta sul campo del Vicenza.

Alle spalle degli emiliani si porta l’Ascoli, terzo con 18 punti grazie al successo contro la Sampdoria. Passo falso invece per il Mantova, sconfitto in casa dalla Cremonese e fermo a quota 17.


Il Palermo scenderà in campo oggi, mercoledì 28 ottobre, alle ore 19 all’Arena Garibaldi contro il Pisa, con l’obiettivo di ristabilire le distanze dalle inseguitrici.

Serie B, Modena e Ascoli vincono: cambia la classifica

Il Modena conferma il proprio momento positivo imponendosi per 2-1 sul campo del Vicenza. I biancorossi passano inizialmente in vantaggio, ma la formazione emiliana reagisce grazie ad Andrea Belotti e completa la rimonta, conquistando tre punti che valgono il secondo posto provvisorio.

Successo importante anche per l’Ascoli, che supera 2-0 la Sampdoria. A decidere la sfida sono il gol di Silipo e l’autorete di Abildgaard, risultati che permettono ai marchigiani di raggiungere quota 18 punti.

Si ferma invece il Mantova, battuto 2-0 dalla Cremonese. I grigiorossi conquistano una preziosa vittoria esterna grazie alle reti di Bonazzoli e Nasti, lasciando i padroni di casa al quarto posto.

Benevento fermato dal Catanzaro, Padova in crescita

Tra le partite già disputate spicca il pareggio per 1-1 tra Benevento e Catanzaro. I sanniti passano in vantaggio con Salvemini su rigore, ma vengono raggiunti nel recupero dalla rete di Buso.

Il Benevento sale così a 15 punti, mentre il Catanzaro raggiunge quota 5.

Il Padova conquista la seconda vittoria consecutiva, superando 2-0 il Südtirol con i gol di Artistico e Capelli. I veneti salgono a quota 13, agganciando proprio gli altoatesini.

Successo casalingo anche per il Cesena, che batte 2-1 l’Empoli grazie alla rete di Cristian Shpendi e a un’autorete di Stiven Shpendi. Per i toscani a segno Saporiti.

Pareggio per 1-1, infine, tra Virtus Entella e Avellino: al vantaggio ligure di Tirelli risponde Adamo nel finale.

Pisa-Palermo, Inzaghi cerca l’allungo in vetta

L’attenzione si sposta adesso sull’Arena Garibaldi, dove il Palermo affronterà il Pisa in uno degli incontri più attesi della nona giornata.

I rosanero arrivano all’appuntamento da imbattuti, con sette vittorie e un pareggio nelle prime otto partite, per un totale di 22 punti.

Il Modena si è portato momentaneamente a tre lunghezze dalla vetta, mentre l’Ascoli è distante quattro punti.

Una vittoria consentirebbe al Palermo di salire a quota 25 e riportare a sei punti il vantaggio sul Modena. Il Pisa, attualmente sesto con 14 punti, cercherà invece un successo per avvicinarsi alle prime posizioni.

La giornata si completerà con Carrarese-Arezzo e Juve Stabia-Hellas Verona, entrambe in programma alle ore 20.

Serie B, tutti i risultati della 9ª giornata

Partita Risultato
Ascoli-Sampdoria 2-0
Benevento-Catanzaro 1-1
Cesena-Empoli 2-1
L.R. Vicenza-Modena 1-2
Mantova-Cremonese 0-2
Padova-Südtirol 2-0
Virtus Entella-Avellino 1-1
Pisa-Palermo Oggi, ore 19:00
Carrarese-Arezzo Oggi, ore 20:00
Juve Stabia-Hellas Verona Oggi, ore 20:00

Serie B, la classifica aggiornata

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS
1 Palermo 22 8 7 1 0 18 8
2 Modena 19 9 6 1 2 17 9
3 Ascoli 18 9 5 3 1 16 6
4 Mantova 17 9 5 2 2 14 10
5 Benevento 15 9 4 3 2 14 8
6 Pisa 14 8 4 2 2 15 10
7 Südtirol 13 9 3 4 2 10 9
8 Padova 13 9 4 1 4 9 10
9 Avellino 12 9 3 3 3 13 10
10 Cesena 11 9 2 5 2 10 13
11 Arezzo 10 8 3 1 4 8 17
12 Virtus Entella 10 9 2 4 3 11 10
13 Hellas Verona 9 8 2 3 3 15 13
14 Cremonese 9 9 2 3 4 8 11
15 L.R. Vicenza 9 9 2 3 4 12 17
16 Juve Stabia* 8 8 3 3 2 9 8
17 Carrarese 7 8 2 1 5 7 9
18 Empoli 7 9 2 1 6 8 15
19 Sampdoria 5 9 1 2 6 8 18
20 Catanzaro 5 9 1 2 6 10 21

Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.

Palermo davanti a tutti, ma la corsa alla promozione si accende

Con tre partite ancora da disputare, la nona giornata ha già fornito indicazioni importanti nella lotta per le prime posizioni.

Il Modena e l’Ascoli continuano a guadagnare terreno, mentre il Mantova perde l’occasione di restare a stretto contatto con la vetta.

Per il Palermo, la trasferta di Pisa rappresenta quindi un appuntamento particolarmente significativo: i rosanero hanno la possibilità di consolidare il primato e rispondere immediatamente ai successi delle dirette concorrenti.

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