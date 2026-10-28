Serie B, Palermo sempre primo dopo il 3-3 di Pisa: Modena a -4, Ascoli a -5. La classifica aggiornata
Il Palermo mantiene il comando della classifica di Serie B al termine della sfida contro il Pisa, valida per la nona giornata del campionato 2026/27. I rosanero di Filippo Inzaghi conquistano un punto all’Arena Garibaldi grazie a un rocambolesco 3-3, salendo a quota 23 e conservando quattro lunghezze di vantaggio sul Modena, secondo a 19 punti.
Una partita dalle mille emozioni, con il Palermo capace di rimontare due reti di svantaggio, ribaltare il risultato nella ripresa e subire infine il pareggio dei nerazzurri.
Pisa-Palermo 3-3, rimonta rosanero dopo la doppietta di Pittarello
Il Pisa parte meglio e chiude il primo tempo avanti 2-0 grazie alla doppietta di Pittarello, a segno al 26′ e al 40′. Una prima frazione complicata per la formazione di Inzaghi, costretta anche a sostituire l’infortunato Bani con Magnani.
Nella ripresa, però, cambia completamente la partita.
Al 53′ Johnsen riapre l’incontro sfruttando un lancio di Augello. Quattro minuti più tardi è Peda a trovare il 2-2 con una splendida conclusione che termina all’incrocio dei pali, rete convalidata dopo un controllo del VAR.
Il Palermo continua a spingere e al 69′ completa la rimonta: Mazzitelli serve Vavassori, che supera un contrasto e batte Confente con un preciso destro.
Quando la vittoria sembra ormai nelle mani dei rosanero, arriva la risposta del Pisa. All’80’ Rao serve Marras, che trova l’angolino basso con una conclusione di sinistro, fissando il risultato sul definitivo 3-3.
Serie B, Modena secondo e Ascoli terzo: il Palermo resta imbattuto
Il pareggio permette al Palermo di raggiungere 23 punti in nove partite, con un bilancio di sette vittorie e due pareggi. La squadra di Inzaghi conserva così l’imbattibilità e mantiene il primato solitario.
Alle spalle dei rosanero si conferma il Modena, vittorioso per 2-1 sul campo del Vicenza e salito a quota 19.
Terza posizione per l’Ascoli, che grazie al successo per 2-0 contro la Sampdoria raggiunge 18 punti, mentre il Mantova resta quarto a 17 dopo la sconfitta casalinga contro la Cremonese.
Benevento e Pisa condividono la quinta posizione a quota 15 punti, con i nerazzurri che guadagnano una lunghezza grazie al pareggio contro il Palermo.
Il Padova, reduce dalla vittoria sul Südtirol, sale a 13 punti e aggancia proprio gli altoatesini.
Serie B, la classifica aggiornata dopo Pisa-Palermo
|Pos.
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|1
|Palermo
|23
|9
|7
|2
|0
|21
|11
|2
|Modena
|19
|9
|6
|1
|2
|17
|9
|3
|Ascoli
|18
|9
|5
|3
|1
|16
|6
|4
|Mantova
|17
|9
|5
|2
|2
|14
|10
|5
|Benevento
|15
|9
|4
|3
|2
|14
|8
|6
|Pisa
|15
|9
|4
|3
|2
|18
|13
|7
|Padova
|13
|9
|4
|1
|4
|9
|10
|8
|Südtirol
|13
|9
|3
|4
|2
|10
|9
|9
|Avellino
|12
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|10
|Cesena
|11
|9
|2
|5
|2
|10
|13
|11
|Arezzo
|11
|9
|3
|2
|4
|8
|17
|12
|Hellas Verona
|10
|9
|2
|4
|3
|15
|13
|13
|Virtus Entella
|10
|9
|2
|4
|3
|11
|10
|14
|Juve Stabia*
|9
|9
|3
|4
|2
|9
|8
|15
|L.R. Vicenza
|9
|9
|2
|3
|4
|12
|17
|16
|Cremonese
|9
|9
|2
|3
|4
|8
|11
|17
|Carrarese
|8
|9
|2
|2
|5
|7
|9
|18
|Empoli
|7
|9
|2
|1
|6
|8
|15
|19
|Sampdoria
|5
|9
|1
|2
|6
|8
|18
|20
|Catanzaro
|5
|9
|1
|2
|6
|10
|21
Juve Stabia: 4 punti di penalizzazione.
Classifica provvisoria: per Carrarese-Arezzo e Juve Stabia-Hellas Verona sono considerati i risultati di 0-0 riportati nella schermata, ancora da confermare al termine delle partite.
Serie B, i risultati della nona giornata
- Ascoli-Sampdoria 2-0
- Benevento-Catanzaro 1-1
- Cesena-Empoli 2-1
- L.R. Vicenza-Modena 1-2
- Mantova-Cremonese 0-2
- Padova-Südtirol 2-0
- Virtus Entella-Avellino 1-1
- Pisa-Palermo 3-3
- Carrarese-Arezzo 0-0 (provvisorio)
- Juve Stabia-Hellas Verona 0-0 (provvisorio)
Palermo, quattro punti di vantaggio sul Modena: domenica arriva il Vicenza
Il Palermo esce dalla trasferta di Pisa con un punto e con la consapevolezza di aver saputo reagire a una situazione particolarmente complicata.
La squadra di Inzaghi ha mostrato carattere nella ripresa, trasformando lo 0-2 in un momentaneo 3-2, ma non è riuscita a conservare il vantaggio fino al termine.
La classifica continua comunque a sorridere ai rosanero, che mantengono quattro punti sul Modena e cinque sull’Ascoli.
Il prossimo appuntamento sarà domenica 1° novembre alle ore 19:30, quando il Palermo ospiterà il L.R. Vicenza allo stadio Renzo Barbera per la decima giornata.
Un’altra occasione per difendere il primato e provare ad allungare nuovamente sulle dirette inseguitrici.