Pisa-Palermo, Osti a DAZN: «Sarà una grande battaglia. Turnover importante, valuteremo chi ha giocato meno»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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A pochi minuti dal fischio d’inizio di Pisa-Palermo, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida dell’Arena Garibaldi. Il dirigente ha sottolineato le difficoltà dell’incontro e si è soffermato sulle scelte di formazione di Filippo Inzaghi, pronto a dare spazio anche ai calciatori meno utilizzati in questo avvio di stagione.

Sulla partita: «Sarà una grande battaglia. Giochiamo nella città della Torre e spero che la fortuna possa pendere dalla nostra parte».


Sulle scelte di Inzaghi: «Oggi il mister farà un consistente turnover e avremo modo di valutare chi finora ha avuto meno spazio».

Parole che confermano la volontà del Palermo di affrontare un impegno impegnativo sfruttando le alternative a disposizione. La trasferta di Pisa rappresenta un banco di prova importante per i rosanero, chiamati a dare continuità ai risultati ottenuti nelle prime otto giornate di campionato.

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