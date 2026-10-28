Pisa-Palermo, le formazioni ufficiali: tutte le scelte di Bianco e Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
palermo carrarese 2-1 (108) bani pohjanpalo

Alle 18:00 le scelte di Bianco e Inzaghi

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