Aperturedestra PALERMO Pisa-Palermo, le formazioni ufficiali: tutte le scelte di Bianco e Inzaghi Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026 Alle 18:00 le scelte di Bianco e Inzaghi Post navigation Previous: Verso Palermo-Vicenza, Leverbe svela il motivo dell’assenza contro il Modena: «Momento difficile per mia figlia, ora testa a domenica» Altre notizie PALERMO SERIE B Verso Palermo-Vicenza, Leverbe svela il motivo dell’assenza contro il Modena: «Momento difficile per mia figlia, ora testa a domenica» Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026 Blocco Centrale PALERMO Palermo, Balaguss convocato dalla Lettonia U19: tre sfide per le qualificazioni agli Europei Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026 PALERMO SERIE B La Nazione: “Pisa, è la notte per far impazzire l’Arena” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026 Aperturedestra PALERMO Tuttosport: “Pisa-Palermo, Inzaghi torna da ex davanti a 12mila tifosi. Tramoni in dubbio, rosanero con 5-6 cambi” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026 Aperturedestra PALERMO Repubblica Palermo: “Inzaghi torna a Pisa, primo esame di maturità per i rosanero. Possibile 4-3-3 con Hernani regista” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026 Aperturedestra PALERMO Gazzetta dello Sport: “Pisa-Palermo, Inzaghi pensa al 4-3-3: Estevez regista, Mazzitelli e Ranocchia mezzali. Le probabili formazioni” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026 Blocco Centrale PALERMO Giornale di Sicilia: “Pisa-Palermo, Inzaghi cambia ancora: Mazzitelli sulla trequarti, Rao dal 1′. Le probabili formazioni” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026 Aperturedestra PALERMO Giornale di Sicilia: “Palermo, a Pisa è un esame di laurea. Inzaghi cerca la quinta vittoria consecutiva e il +11” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026 Blocco Centrale PALERMO Corriere dello Sport: “Pisa-Palermo, Inzaghi cambia volto ai rosanero: Mazzitelli ed Estevez dal 1′. Le probabili formazioni e dove vederla in tv” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026 PALERMO SERIE B Corriere dello Sport: “Pisa, Tramoni resta in dubbio per il Palermo. Rao pronto, Bianco cerca il colpo all’Arena” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026 Apertura PALERMO Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi ritrova il suo Pisa. Cinque o sei cambi, Mazzitelli verso una maglia da titolare” Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026 PALERMO SERIE B Verso Palermo-Vicenza, Renzo Rosso contro l’arbitro Perenzoni: «Meritavamo almeno un pari, arbitro no comment» Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026