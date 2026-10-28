Verso Palermo-Vicenza, Leverbe svela il motivo dell’assenza contro il Modena: «Momento difficile per mia figlia, ora testa a domenica»

Maxime Leverbe rompe il silenzio dopo l’assenza nella sfida tra Vicenza e Modena. Il difensore biancorosso, che non ha preso parte all’incontro, ha spiegato attraverso il proprio profilo Instagram di aver ricevuto il permesso dalla società e dall’allenatore Fabio Gallo per restare accanto alla figlia in una delicata situazione familiare. Il calciatore ha preferito non entrare nei dettagli, chiedendo rispetto per la privacy della moglie e della bambina.

«Tengo a ringraziare il mister e i direttori che mi hanno dato il permesso di stare vicino a mia figlia ieri sera in una situazione molto particolare. Preferisco non fornire ulteriori dettagli, per rispetto nei confronti di mia figlia e di mia moglie», ha scritto Leverbe sui social, chiarendo così le ragioni della sua assenza.





Il difensore ha poi rivolto un pensiero ai compagni, reduci dalla sconfitta contro il Modena: «Sono molto orgoglioso della prestazione dei miei compagni, nonostante il risultato finale che ci lascia tutti incazzati. Con il cuore ero lì con loro».

Infine, lo sguardo al prossimo impegno di campionato, che vedrà il Vicenza affrontare il Palermo domenica al Renzo Barbera: «Passato questo brutto momento, ora sono concentrato al 100% sull’obiettivo di domenica». Un messaggio con cui Leverbe ha voluto ribadire la propria vicinanza alla squadra e la volontà di tornare a concentrarsi sugli impegni sportivi.