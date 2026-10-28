Verso Palermo-Vicenza, Leverbe svela il motivo dell’assenza contro il Modena: «Momento difficile per mia figlia, ora testa a domenica»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Screenshot 2026-10-28 162110

Maxime Leverbe rompe il silenzio dopo l’assenza nella sfida tra Vicenza e Modena. Il difensore biancorosso, che non ha preso parte all’incontro, ha spiegato attraverso il proprio profilo Instagram di aver ricevuto il permesso dalla società e dall’allenatore Fabio Gallo per restare accanto alla figlia in una delicata situazione familiare. Il calciatore ha preferito non entrare nei dettagli, chiedendo rispetto per la privacy della moglie e della bambina.

«Tengo a ringraziare il mister e i direttori che mi hanno dato il permesso di stare vicino a mia figlia ieri sera in una situazione molto particolare. Preferisco non fornire ulteriori dettagli, per rispetto nei confronti di mia figlia e di mia moglie», ha scritto Leverbe sui social, chiarendo così le ragioni della sua assenza.


Il difensore ha poi rivolto un pensiero ai compagni, reduci dalla sconfitta contro il Modena: «Sono molto orgoglioso della prestazione dei miei compagni, nonostante il risultato finale che ci lascia tutti incazzati. Con il cuore ero lì con loro».

Infine, lo sguardo al prossimo impegno di campionato, che vedrà il Vicenza affrontare il Palermo domenica al Renzo Barbera: «Passato questo brutto momento, ora sono concentrato al 100% sull’obiettivo di domenica». Un messaggio con cui Leverbe ha voluto ribadire la propria vicinanza alla squadra e la volontà di tornare a concentrarsi sugli impegni sportivi.

Altre notizie

Caso (1)

Modena, tegola Caso: rottura del crociato e operazione. Lesione muscolare per Tonoli, ansia per Zampano

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (6) Balaguss

Palermo, Balaguss convocato dalla Lettonia U19: tre sfide per le qualificazioni agli Europei

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

La Nazione: “Pisa, è la notte per far impazzire l’Arena”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
palermo sampdoria 3-1 (31) INZAGHI JOHNSEN

Tuttosport: “Pisa-Palermo, Inzaghi torna da ex davanti a 12mila tifosi. Tramoni in dubbio, rosanero con 5-6 cambi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
palermo carrarese 2-1 (64) hernani

Repubblica Palermo: “Inzaghi torna a Pisa, primo esame di maturità per i rosanero. Possibile 4-3-3 con Hernani regista”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
palermo carrarese 2-1 (88) estevez

Gazzetta dello Sport: “Pisa-Palermo, Inzaghi pensa al 4-3-3: Estevez regista, Mazzitelli e Ranocchia mezzali. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
palermo carrarese 2-1 (8) mazzitelli

Giornale di Sicilia: “Pisa-Palermo, Inzaghi cambia ancora: Mazzitelli sulla trequarti, Rao dal 1′. Le probabili formazioni”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
palermo padova 2-1 (132) INZAGHI

Giornale di Sicilia: “Palermo, a Pisa è un esame di laurea. Inzaghi cerca la quinta vittoria consecutiva e il +11”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Serie B, il Modena accorcia sul Palermo: prosegue la 9ª giornata. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Tullio-Calzone-1024x575

Belotti trascina il Modena, il Gallo è rinato. Palermo nel mirino

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
f4aa89d9e9

L.R. Vicenza-Modena 1-2, Belotti risponde a Bellemo. I gialloblù completano la rimonta: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
f1f29eb077

Virtus Entella-Avellino 1-1, Tirelli illude i liguri. Adamo firma il pareggio all’ultimo assalto: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-10-28 162110

Verso Palermo-Vicenza, Leverbe svela il motivo dell’assenza contro il Modena: «Momento difficile per mia figlia, ora testa a domenica»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Caso (1)

Modena, tegola Caso: rottura del crociato e operazione. Lesione muscolare per Tonoli, ansia per Zampano

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (6) Balaguss

Palermo, Balaguss convocato dalla Lettonia U19: tre sfide per le qualificazioni agli Europei

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
daafc73f-edcb-480b-822e-8def5a5dec7c

L’Athletic Palermo e gli stipendi non pagati, il caso sbarca a Sportitalia

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
palermo monza 0-3 (120) inzaghi bianco

La Nazione: “Pisa, è la notte per far impazzire l’Arena”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026