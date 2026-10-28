Pisa-Palermo LIVE, cronaca in diretta: risultato, gol e aggiornamenti in tempo reale
Manca appena un’ora al fischio d’inizio di Pisa-Palermo, sfida valida per la 9ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/27, in programma alle ore 19 all’Arena Garibaldi. I rosanero di Filippo Inzaghi, primi in classifica, cercano la quinta vittoria consecutiva contro una delle principali candidate alla promozione. Una gara dal sapore speciale per il tecnico del Palermo, che torna da avversario nello stadio in cui ha conquistato la Serie A.
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