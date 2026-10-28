Pisa-Palermo 3-3, rimonta rosanero e beffa finale: gli highlights del match

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
pisa

All’Arena Garibaldi termina in parità la sfida tra Pisa e Palermo, valida per la 9ª giornata del campionato di Serie BKT 2026/27. Un match rocambolesco, che termina sul risultato di 3-3. Entrambe le squadre hanno sperato di portare a casa i tre punti, ma alla fine a vincere è l’equilibrio.

Primo tempo sottotono da parte dei rosanero, che vanno al riposo sotto per 2-0 dopo la doppietta firmata da Pittarello. Nella ripresa arriva la reazione degli uomini di Inzaghi, che ribaltano il risultato con le reti di Johnsen, Peda e Vavassori. Nel finale i nerazzurri riescono, però, a riportare il risultato in parità, grazie alla rete di Marras, che firma il definitivo 3-3.


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