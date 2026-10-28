Serie A: Genoa avanti 2-0 sulla Juventus, Monza-Napoli sull’1-1 all’intervallo

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 28, 2026
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Primi tempi ricchi di emozioni nelle due sfide di Serie A. Il Genoa sorprende la Juventus e chiude la prima frazione avanti 2-0, mentre il Napoli, dopo aver trovato il vantaggio contro il Monza, viene raggiunto nel finale e va al riposo sull’1-1.
Al Ferraris, il Genoa parte con personalità e mette subito in difficoltà i bianconeri. Dopo alcune occasioni iniziali, i rossoblù sbloccano il risultato al 12’ con Kingsley Ehizibue, bravo a sfruttare l’assist di Tommaso Baldanzi e a battere il portiere avversario con una conclusione precisa. La Juventus prova a reagire aumentando il possesso palla e cercando soluzioni soprattutto sui calci piazzati, ma fatica a trovare spazi contro una difesa attenta. Al 29’ arriva il raddoppio genoano: Baldanzi è il più rapido a intervenire in area e ribadisce in rete, portando il risultato sul 2-0. La squadra bianconera cerca di accorciare le distanze prima dell’intervallo, senza però riuscire a concretizzare le proprie iniziative. Il Genoa chiude così un primo tempo convincente, mettendo la Juventus davanti a una difficile rimonta.

Più equilibrata la sfida tra Monza e Napoli. I partenopei partono con buon ritmo e al 10’ trovano il vantaggio grazie a Rasmus Hojlund, che finalizza al meglio l’assist di Giovanni Di Lorenzo con una conclusione precisa nell’angolino. Il Monza non si lascia scoraggiare e prova a rispondere, rendendosi pericoloso soprattutto con Gustavo Varela, mentre il Napoli sfiora il raddoppio con Mathías Olivera. Al 17’ gli azzurri sono costretti a sostituire Stanislav Lobotka per problemi fisici, inserendo Billy Gilmour. I padroni di casa continuano a spingere e al 28’ Varela impegna il portiere avversario con una conclusione dalla distanza. La pressione brianzola viene premiata al 43’, quando Jay Robinson disegna un cross preciso per Gustavo Varela, che di testa firma l’1-1. Dopo tre minuti di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi in parità.

Due gare diverse, dunque, ma entrambe ancora aperte in vista della ripresa: il Genoa sogna il colpo contro la Juventus, mentre Monza e Napoli ripartiranno da una situazione di equilibrio.

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