Serie A: Genoa avanti 2-0 sulla Juventus, Monza-Napoli sull’1-1 all’intervallo
Più equilibrata la sfida tra Monza e Napoli. I partenopei partono con buon ritmo e al 10’ trovano il vantaggio grazie a Rasmus Hojlund, che finalizza al meglio l’assist di Giovanni Di Lorenzo con una conclusione precisa nell’angolino. Il Monza non si lascia scoraggiare e prova a rispondere, rendendosi pericoloso soprattutto con Gustavo Varela, mentre il Napoli sfiora il raddoppio con Mathías Olivera. Al 17’ gli azzurri sono costretti a sostituire Stanislav Lobotka per problemi fisici, inserendo Billy Gilmour. I padroni di casa continuano a spingere e al 28’ Varela impegna il portiere avversario con una conclusione dalla distanza. La pressione brianzola viene premiata al 43’, quando Jay Robinson disegna un cross preciso per Gustavo Varela, che di testa firma l’1-1. Dopo tre minuti di recupero, le squadre rientrano negli spogliatoi in parità.
Due gare diverse, dunque, ma entrambe ancora aperte in vista della ripresa: il Genoa sogna il colpo contro la Juventus, mentre Monza e Napoli ripartiranno da una situazione di equilibrio.