Serie A, la Lazio soffre nel finale ma conquista il successo: Parma ko 2-1. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
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La Lazio batte il Parma per 2-1 al termine di una partita ricca di emozioni, decisa nella ripresa e riaperta soltanto nei minuti di recupero. I biancocelesti conquistano la vittoria grazie al gol di Kenneth Taylor e a un’autorete di Diego Carlos, ma nel finale rischiano di compromettere il risultato.

Nel primo tempo la Lazio crea diverse occasioni, andando vicina al vantaggio con Gustav Isaksen, che al 24’ colpisce la traversa. Al 41’ i padroni di casa trovano anche la rete con lo stesso Isaksen, ma il gol viene annullato dopo il controllo del VAR per fuorigioco. Il Parma prova a rispondere, trovando in Christos Mandas un avversario attento.

La partita si sblocca al 51’, quando Kenneth Taylor controlla un ottimo passaggio al limite dell’area e trova l’angolino con una conclusione precisa. Sette minuti più tardi arriva il raddoppio: Diego Carlos devia il pallone nella propria porta, regalando alla Lazio il 2-0.

La squadra biancoceleste continua a gestire il possesso e sfiora più volte il terzo gol, senza però riuscire a chiudere definitivamente la gara. Il Parma resta in partita e nel recupero trova la rete che riaccende le speranze: al 90’+5’ Simone Lontani firma il 2-1 con una splendida conclusione che si insacca vicino all’incrocio dei pali.

Gli ultimi istanti sono carichi di tensione, ma la Lazio riesce a difendere il vantaggio fino al fischio finale. Una vittoria meritata per i biancocelesti, capaci di dominare a lungo la gara, anche se il gol subito nel recupero ha reso il finale decisamente più complicato del previsto.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Lazio – 22 punti
2. Inter – 19 punti
3. Roma – 18 punti
4. Como – 17 punti
5. Milan – 15 punti
6. Frosinone – 13 punti
7. Torino – 13 punti
8. Cagliari – 13 punti
9. Juventus – 11 punti
10. Napoli – 11 punti
11. Atalanta – 9 punti
12. Lecce – 9 punti
13. Bologna – 8 punti
14. Sassuolo – 8 punti
15. Monza – 7 punti
16. Udinese – 4 punti
17. Genoa – 4 punti
18. Fiorentina – 4 punti
19. Parma – 4 punti
20. Venezia – 3 punti

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