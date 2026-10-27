Serie A: la Roma cala il poker, il Como ribalta il Torino nel finale. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 27, 2026
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Si concludono i match del turno infrasettimanale di Serie A. Porta a casa i tre punti la Roma, che vince in rimonta l’incontro casalingo contro il Cagliari. Dopo l’iniziale vantaggio dei rossoblù con il rigore trasformato da Nzola, i giallorossi riescono a ribaltare il risultato con le reti di Lulli e Pisilli. All’81’ i sardi riescono a tornare in parità grazie alla rete di Maldini, ma gli uomini di Gasperini riescono nel finale a conquistare la vittoria grazie ai gol di Mora e Malen.

Successo in rimonta anche per il Como, che espugna l’Olimpico di Torino battendo 1-2 i granata. Nel primo tempo passano avanti i padroni di casa, con Fitz-Jim serve con uno splendido assist all’interno dell’area di rigore Che Adams, che lascia partire una conclusione che si spegne all’angolino basso di sinistra alle spalle di Sanchez. Nella ripresa arriva la reazione dei biancoazzurri, che ribaltano il risultato grazie alle reti nel finale di gara di Ramon, Nico Paz, Baturina. Di seguito la classifica aggiornata:


LA CLASSIFICA

Lazio-25

Inter-22

Roma-21

Como-20

Milan-18

Torino-14

Frosinone-14

Juventus-14

Cagliari-13

Napoli-11

Atalanta-10

Lecce-9

Bologna-8

Sassuolo-8

Monza-7

Genoa-7

Udinese-4

Fiorentina-4

Parma-4

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