Napoli, furto nella villa di Alisson Santos a Giugliano: ladri in casa mentre dormiva. Rubati gioielli, orologio e automobile

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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Brutta disavventura per Alisson Santos, attaccante del Napoli, vittima di un furto nella propria abitazione a Giugliano in Campania, nell’area nord della provincia partenopea. Il calciatore azzurro, al risveglio nelle prime ore della mattinata, si è accorto della presenza di ladri all’interno della casa.

A rendere noto l’episodio è stata la Prefettura di Napoli, che ha comunicato anche le misure disposte per rafforzare la sicurezza sul territorio dopo quanto accaduto.


Napoli, ladri nell’abitazione di Alisson Santos: rubati orologio e gioielli

Secondo le informazioni diffuse dalla Prefettura, il furto sarebbe avvenuto nelle prime ore della mattinata, mentre il giocatore si trovava nella propria abitazione.

Alisson Santos, appena sveglio, si sarebbe accorto della presenza dei malviventi, che sarebbero riusciti a impossessarsi di un orologio e di alcuni gioielli.

I responsabili si sarebbero poi allontanati utilizzando proprio l’automobile del calciatore.

Una vicenda che ha immediatamente richiamato l’attenzione delle autorità, anche per le modalità con cui è stato compiuto il furto.

Ritrovata a Villaricca l’automobile del calciatore

Dopo essersi impossessati degli oggetti di valore, i ladri sono fuggiti a bordo della vettura di Alisson Santos.

L’automobile è stata successivamente ritrovata dai carabinieri nel vicino comune di Villaricca, a pochi chilometri da Giugliano.

Restano da chiarire le modalità dell’intrusione e l’identità dei responsabili.

Alisson Santos è infortunato: ieri era in tribuna per Napoli-Roma

L’episodio arriva in un momento particolare per l’attaccante azzurro, attualmente indisponibile a causa di un infortunio.

Nella giornata di ieri Alisson Santos aveva assistito dalla tribuna alla sfida tra Napoli e Roma, seguendo i compagni senza poter scendere in campo.

Poche ore dopo è arrivata la spiacevole scoperta nella sua abitazione.

La Prefettura dispone più controlli nell’area nord di Napoli

In seguito al furto, il Prefetto di Napoli ha disposto un’intensificazione delle attività di vigilanza e controllo del territorio.

Particolare attenzione sarà riservata alle zone residenziali e alle principali arterie di collegamento dell’area nord della città metropolitana, con l’obiettivo di prevenire ulteriori episodi di criminalità predatoria e rafforzare la sicurezza dei cittadini.

La vicenda sarà inoltre affrontata durante la prossima riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

All’incontro saranno invitati anche i sindaci dei comuni interessati, per valutare ulteriori strategie di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa.

Il furto subito dal calciatore del Napoli diventa così anche occasione per un approfondimento più ampio sulle misure di sicurezza da adottare nel territorio a nord del capoluogo campano.

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