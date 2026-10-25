Palermo Women, colpo esterno contro l’Academy Abatese: Dragotto firma la vittoria rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
PALERMO FEMMINILE

Successo in trasferta per il Palermo Women, che conquista tre punti preziosi nella terza giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile. La formazione allenata da Emanuele Chiappara supera per 1-0 l’Academy Abatese, grazie alla rete decisiva di Dragotto.

A decidere l’incontro è il gol realizzato al 30′ del primo tempo, che permette alle rosanero di sbloccare il risultato e portare a casa l’intera posta in palio.


Una vittoria importante per la squadra di Chiappara, che torna dalla trasferta con un risultato positivo e prosegue il proprio cammino nel campionato di Serie C Femminile.

Academy Abatese-Palermo Women 0-1

Marcatrice: 30′ Dragotto (P).

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