Palermo Women, colpo esterno contro l’Academy Abatese: Dragotto firma la vittoria rosanero
Successo in trasferta per il Palermo Women, che conquista tre punti preziosi nella terza giornata del Girone D del campionato di Serie C Femminile. La formazione allenata da Emanuele Chiappara supera per 1-0 l’Academy Abatese, grazie alla rete decisiva di Dragotto.
A decidere l’incontro è il gol realizzato al 30′ del primo tempo, che permette alle rosanero di sbloccare il risultato e portare a casa l’intera posta in palio.
Una vittoria importante per la squadra di Chiappara, che torna dalla trasferta con un risultato positivo e prosegue il proprio cammino nel campionato di Serie C Femminile.
Academy Abatese-Palermo Women 0-1
Marcatrice: 30′ Dragotto (P).