Palermo-Carrarese, le pagelle dei rosanero: tutti i voti e i giudizi della sfida al Barbera

Torna al Barbera per affrontare la Carrarese. Un match dai buoni presupposti ma dagli innumerevoli pericoli. Due le assenze in casa rosanero, out Bani a causa di un infortunio alla mano. Assente anche Palumbo, al suo posto dal 1’ ci sarà Hernani.

Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com.





PERIN 7: è subito chiamato in causa. Dopo 1’ devia in angolo una palla pericolosa, si ripete al 14’ con una super parata su un colpo di testa ravvicinato. Qualche errore di troppo in fase di impostazione, ma contributo importante.

CASSANDRO 6: una buona gara, fino all’ingresso di Marconi. Il n.91 mette spesso in difficoltà Cassandro, fino a trovare la giocata vincente per il gol di Rubino. La gara resta comunque sufficiente.

MAGNANI 6,5: non ha qualità da regista arretrato e si vede, ma in fase difensiva vince la partita nella partita contro un Abiuso in forma. Sembra tornato ad ottimi livelli fisici. Dal 64’ PEDA 6: entra in campo e gioca come un calciatore maturo. Un asso nella manica importante per Inzaghi. Ottimo ingresso.

CECCARONI 6,5: solita gara del n. 32. Attento e concentrato, sbaglia pochi interventi. Una garanzia.

AUGELLO 7: non fa mai la scelta sbagliata. Che si tratti di attacco o difesa, è sempre lì ha dare un contributo positivo. Uno dei calciatori più forti della categoria, anche oggi l’ha dimostrato.

SEGRE 6,5: sfiora la rete al 21’ con un destro dal limite, che termina fuori. Poi gara da capitano, in tutto e per tutto. Prestazione da vero leader. Dal 61’ ESTEVEZ 6: il suo ingresso è positivo, nonostante un momento delicato del match.

RANOCCHIA 6: è un pò fuori dal gioco nei primi minuti, complice un pressing asfissiante da parte degli avversari. Poi riesce a prendere le misure, spesso scambiandosi con Hernani. Partita sufficiente. Dal 61’ MAZZITELLI 6: entra bene. Cerca subito di farsi vedere e di smistare il gioco.

VAVASSORI 7,5: è in tutte le parti del campo. È chiamato in causa in poche occasioni ma sfiora anche il gol nel secondo tempo, fino a trovare la rete del vantaggio rosanero. Sempre più in crescita. Dal 81’ GABRIELLONI S.V.

HERNANI 7: nei primi minuti è troppo leggero nei contrasti. Poi cresce col passare dei minuti, fino ad inventarsi un assist al bacio per Johnsen in occasione del vantaggio rosanero. Gara di qualità.

JOHNSEN 8: anche quando non sembra in giornata riesce a lasciare il segno. Dopo due gol divorati, sblocca la gara al 26’ portando avanti i suoi. Dopo il gol torna ad essere se stesso. Migliore in campo.

PHOJANPALO 6,5: sono poche le occasioni buone per calciare in porta. La prima arriva al 40’, destro poi ribattuto. Poi tanta lotta e falli guadagnati. DAL 81’ BANI S.V.

ALL. INZAGHI 8: questo Palermo non muore mai. Può andare sotto o essere messo alle strette, ma riesce sempre a trovare la forza per reagire. Una squadra di qualità che gioca col cuore. Gara complicata ma vinta da gruppo vero.