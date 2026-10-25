Serie B, Palermo batte la Carrarese 2-1 e vola a 22 punti: rosanero a +5 sul Mantova. La classifica aggiornata

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua la propria corsa in vetta alla Serie B. I rosanero superano la Carrarese per 2-1 allo stadio Renzo Barbera, nella sfida valida per l’ottava giornata del campionato 2026/27, e conquistano altri tre punti fondamentali nella lotta per la promozione.

Grazie al successo contro la formazione toscana, il Palermo sale a 22 punti dopo otto giornate, consolidando il primo posto e portando a cinque lunghezze il vantaggio sul Mantova, secondo a quota 17.





Alle spalle dei rosanero restano il Modena con 16 punti, l’Ascoli con 15 e il Benevento con 14. Il Pisa, fermo a 13 punti, deve ancora disputare la sfida contro l’Hellas Verona.

Palermo, settima vittoria in otto giornate: primato consolidato

Il successo contro la Carrarese conferma l’ottimo avvio di stagione della formazione allenata da Filippo Inzaghi.

Il bilancio dei rosanero è di sette vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, con 18 reti realizzate e 8 subite.

Numeri che testimoniano la continuità del Palermo, capace di mantenere l’imbattibilità e di aumentare il vantaggio sulle principali inseguitrici.

Il Mantova resta secondo con 17 punti, seguito dal Modena a quota 16. Più indietro Ascoli e Benevento, rispettivamente a 15 e 14 punti.

Serie B, classifica aggiornata dopo Palermo-Carrarese 2-1

Pos. Squadra Pt G V N P GF GS 1 Palermo 22 8 7 1 0 18 8 2 Mantova 17 8 5 2 1 14 8 3 Modena 16 8 5 1 2 15 8 4 Ascoli 15 8 4 3 1 14 6 5 Benevento 14 8 4 2 2 13 7 6 Pisa 13 7 4 1 2 14 9 7 Südtirol 13 8 3 4 1 10 7 8 Avellino 11 8 3 2 3 12 9 9 Padova 10 8 3 1 4 7 10 10 Arezzo 10 8 3 1 4 8 17 11 Virtus Entella 9 8 2 3 3 10 9 12 L.R. Vicenza 9 8 2 3 3 11 15 13 Hellas Verona 8 7 2 2 3 14 12 14 Juve Stabia* 8 8 3 3 2 9 8 15 Cesena 8 8 1 5 2 8 12 16 Empoli 7 8 2 1 5 7 13 17 Carrarese 7 8 2 1 5 7 9 18 Cremonese 6 8 1 3 4 6 11 19 Sampdoria 5 8 1 2 5 8 16 20 Catanzaro 4 8 1 1 6 9 20

Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Classifica aggiornata dopo Palermo-Carrarese 2-1. Resta da disputare Hellas Verona-Pisa.

Palermo, mercoledì la trasferta contro il Pisa

Archiviata la vittoria contro la Carrarese, il Palermo dovrà concentrarsi immediatamente sul prossimo impegno.

Mercoledì 28 ottobre, alle ore 19, i rosanero saranno ospiti del Pisa nella nona giornata di Serie B.

Una sfida importante contro una formazione che occupa le posizioni alte della classifica e che deve ancora completare l’ottavo turno.

Intanto, il Palermo si gode il primato solitario con 22 punti e un vantaggio di cinque lunghezze sul Mantova, confermandosi protagonista assoluto di questo avvio di campionato.