Serie B, Palermo batte la Carrarese 2-1 e vola a 22 punti: rosanero a +5 sul Mantova. La classifica aggiornata
Il Palermo di Filippo Inzaghi continua la propria corsa in vetta alla Serie B. I rosanero superano la Carrarese per 2-1 allo stadio Renzo Barbera, nella sfida valida per l’ottava giornata del campionato 2026/27, e conquistano altri tre punti fondamentali nella lotta per la promozione.
Grazie al successo contro la formazione toscana, il Palermo sale a 22 punti dopo otto giornate, consolidando il primo posto e portando a cinque lunghezze il vantaggio sul Mantova, secondo a quota 17.
Alle spalle dei rosanero restano il Modena con 16 punti, l’Ascoli con 15 e il Benevento con 14. Il Pisa, fermo a 13 punti, deve ancora disputare la sfida contro l’Hellas Verona.
Palermo, settima vittoria in otto giornate: primato consolidato
Il successo contro la Carrarese conferma l’ottimo avvio di stagione della formazione allenata da Filippo Inzaghi.
Il bilancio dei rosanero è di sette vittorie, un pareggio e nessuna sconfitta, con 18 reti realizzate e 8 subite.
Numeri che testimoniano la continuità del Palermo, capace di mantenere l’imbattibilità e di aumentare il vantaggio sulle principali inseguitrici.
Il Mantova resta secondo con 17 punti, seguito dal Modena a quota 16. Più indietro Ascoli e Benevento, rispettivamente a 15 e 14 punti.
Serie B, classifica aggiornata dopo Palermo-Carrarese 2-1
|Pos.
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|GF
|GS
|1
|Palermo
|22
|8
|7
|1
|0
|18
|8
|2
|Mantova
|17
|8
|5
|2
|1
|14
|8
|3
|Modena
|16
|8
|5
|1
|2
|15
|8
|4
|Ascoli
|15
|8
|4
|3
|1
|14
|6
|5
|Benevento
|14
|8
|4
|2
|2
|13
|7
|6
|Pisa
|13
|7
|4
|1
|2
|14
|9
|7
|Südtirol
|13
|8
|3
|4
|1
|10
|7
|8
|Avellino
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|9
|9
|Padova
|10
|8
|3
|1
|4
|7
|10
|10
|Arezzo
|10
|8
|3
|1
|4
|8
|17
|11
|Virtus Entella
|9
|8
|2
|3
|3
|10
|9
|12
|L.R. Vicenza
|9
|8
|2
|3
|3
|11
|15
|13
|Hellas Verona
|8
|7
|2
|2
|3
|14
|12
|14
|Juve Stabia*
|8
|8
|3
|3
|2
|9
|8
|15
|Cesena
|8
|8
|1
|5
|2
|8
|12
|16
|Empoli
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|13
|17
|Carrarese
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|9
|18
|Cremonese
|6
|8
|1
|3
|4
|6
|11
|19
|Sampdoria
|5
|8
|1
|2
|5
|8
|16
|20
|Catanzaro
|4
|8
|1
|1
|6
|9
|20
Juve Stabia penalizzata di quattro punti.
Classifica aggiornata dopo Palermo-Carrarese 2-1. Resta da disputare Hellas Verona-Pisa.
Palermo, mercoledì la trasferta contro il Pisa
Archiviata la vittoria contro la Carrarese, il Palermo dovrà concentrarsi immediatamente sul prossimo impegno.
Mercoledì 28 ottobre, alle ore 19, i rosanero saranno ospiti del Pisa nella nona giornata di Serie B.
Una sfida importante contro una formazione che occupa le posizioni alte della classifica e che deve ancora completare l’ottavo turno.
Intanto, il Palermo si gode il primato solitario con 22 punti e un vantaggio di cinque lunghezze sul Mantova, confermandosi protagonista assoluto di questo avvio di campionato.