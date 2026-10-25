Palermo-Carrarese 2-1, il Barbera festeggia la quarta vittoria consecutiva: la fotogallery del match

Il Palermo non si ferma e conquista la quarta vittoria consecutiva in Serie B, superando 2-1 la Carrarese davanti a oltre 31 mila tifosi al Renzo Barbera. Una partita combattuta, ricca di emozioni, che ha visto i rosanero di Filippo Inzaghi imporsi grazie alle reti di Dennis Johnsen e Dominic Vavassori.

Dopo il vantaggio firmato da Johnsen al 26′, la Carrarese trova il pareggio nella ripresa con Rubino al 74′. La reazione del Palermo è immediata: al 79′ Vavassori riporta avanti i padroni di casa, facendo esplodere di gioia il pubblico rosanero.





Tre punti preziosi che permettono al Palermo di salire a quota 22 in classifica e consolidare il primato, in attesa della trasferta di mercoledì contro il Pisa.

Riviviamo attraverso la fotogallery le immagini più significative della sfida del Renzo Barbera, tra azioni di gioco, gol ed emozioni rosanero.